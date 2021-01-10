Акції китайських компаній виросли більше ніж на 50% після викликаного коронавірусом мінімуму в березні 2020 року. Загалом фондовий ринок Китаю виріс до максимальних значень з економічної кризи 2008 року.

Зокрема, на момент закриття торгів китайський індекс CSI 300 виріс на 1,9% (до 5368 пунктів). А це найвищий рівень закриття за останні 13 років, пише видання Financial Times.

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Всього за минулий рік інвестори, яких привернуло швидке відновлення країни після пандемії, вклали в китайські акції і облігації понад один трильйон юанів (це 150 мільярдів доларів).

Виконавчий директор Partners Capital Рональд Ван зазначив, що "перегони" на фондовому ринку Китаю, можливо, продовжиться в першій половині 2021 року, але буде сповільнюватися в міру поширення в Європі і США вакцин від СOVID-19.

Якщо ці вакцини спрацюють, економіка інших країн відновиться, і ми побачимо свого роду диверсифікацію з боку інвесторів,

– пояснив Ван.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році фондовий ринок Китаю, незважаючи на пандемію коронавірусу, виріс на 27%. Швидке відновлення країни після коронавірусу, низка IPO і зростання цін на акції китайських компаній призвели до того, що їх сумарна капіталізація виросла на 4,9 трильйона доларів і досягла 16,7 трильйона.