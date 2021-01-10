Акции китайских компаний выросли более чем на 50% после вызванного коронавируса минимума в марте 2020 года. В общем фондовый рынок Китая вырос до максимальных значений из экономического кризиса 2008 года.

В частности, на момент закрытия торгов китайский индекс CSI 300 вырос на 1,9% (до 5368 пунктов). А это самый высокий уровень закрытия за последние 13 лет, пишет издание Financial Times.

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Всего за прошлый год инвесторы, которых привлекло быстрое восстановление страны после пандемии, вложили в китайские акции и облигации более один триллион юаней (это 150 миллиардов долларов).

Исполнительный директор Partners Capital Рональд Ван отметил, что "гонки" на фондовом рынке Китая, возможно, продолжится в первой половине 2021 года, но будет замедляться по мере распространения в Европе и США вакцин от СOVID-19.

Если эти вакцины сработают, экономика других стран восстановится, и мы увидим своего рода диверсификации со стороны инвесторов,

– пояснил Ван.

Ранее сообщалось, что в 2020 году фондовый рынок Китая, несмотря на пандемию коронавируса, вырос на 27%. Быстрое восстановление страны после коронавируса, ряд IPO и рост цен на акции китайских компаний привели к тому, что их суммарная капитализация выросла на 4,9 триллиона долларов и достигла 16,7 триллиона.