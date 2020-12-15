Експерти впевнені, що наступного року казино буде мати величезний успіх. Адже як тільки провакцинують від COVID-19 велику частину людей, економіка зросте і люди почнуть грати в азартні ігри.

Останнім часом у закладах казино були абсолютно жахливі показники, але для них все може змінитися з наступного року. Таку думку висловив американський інвестор Джим Крамер виданню CNBC.

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За його словами, акції казино зараз зростають, оскільки інвестори очікують на відновлення подорожей та торгових відносин між США та Китаєм у наступному році.

Раніше в США почали вакцинувати громадян від COVID-19. Тож, чиновники сподіваються, що це допоможе країні відновити економіку.

Як тільки достатню кількість людей буде вакциновано, економіка повернеться до звичного режиму, подорожі відновляться, і люди знову почнуть грати в азартні ігри. Ось чому для казино 2021 рік повинен бути визначним,

– сказав Крамер.

Адже казино теж втратило безліч грошей через пандемію. До прикладу, мережа казино "Лас-Вегас-Сендс" втратив 76% бізнесу за перші дев’ять місяців 2020 року. А доходи Wynn Resorts також зменшились більш ніж на 70%.

І коли країною почне керувати Джо Байден, інвестори матимуть більше оптимізму щодо казино з експозицією до Китаю, бо з цією країною Дональд Трамп вступив в напружену торгову війну до часи коронавірусу.

″Американці будуть готові знову грати в азартні ігри, і, що ще важливіше, Байден має зовсім інше ставлення до Китаю. Тож, торгова війна між США та Китаєм скоро закінчиться, і пандемія також", – додав експерт.