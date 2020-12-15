Эксперты уверены, что в следующем году казино будет иметь огромный успех. Ведь как только большую часть людей провакцинируют от COVID-19, экономика вырастет и люди начнут играть в азартные игры.

В последнее время в учреждениях казино были абсолютно ужасные показатели, но для них все может измениться в следующем году. Такое мнение высказал эксперт Джим Крамер изданию CNBC.

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По его словам, акции казино сейчас растут, поскольку инвесторы ожидают восстановления путешествий и торговых отношений между США и Китаем в следующем году.

Ранее в США начали вакцинировать граждан от COVID-19. Поэтому, чиновники надеются, что это поможет стране восстановить экономику.

Как только достаточное количество людей будет вакцинировано, экономика вернется к обычному режиму, путешествия восстановятся, и люди снова начнут играть в азартные игры. Вот почему в казино должен быть огромный год в 2021 году,

– сказал Крамер.

Ведь казино тоже потеряло уйму денег из-за пандемии. К примеру, сеть казино "Лас-Вегас-Сэндс" потеряла 76% бизнеса за первые девять месяцев 2020 года. А доходы Wynn Resorts также уменьшились более чем на 70%.

И когда страной начнет управлять Джо Байден, инвесторы будут иметь больше оптимизма относительно казино с экспозицией в Китай, потому что с этой страной Дональд Трамп вступил в напряженную торговую войну до времена коронавируса.

"Американцы будут готовы снова играть в азартные игры, и, что еще важнее, Байден совсем другое отношение к Китаю. Поэтому, торговая война между США и Китаем скоро закончится, и пандемия также", – добавил эксперт