Банківський холдинг JPMorgan Chase & Co оголосила про підписання угоди щодо купівлі компанії Global Loyalty. Завдяки цьому вони отримають технологічну платформу, туристичне агентство, подарункові карти, товари та пункти банківського обслуговування.

Таке рішення у банку ухвалили через сподівання, що у 2021 році подорожі знову відновляться і приноситимуть прибутки, повідомляє CNBC.

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За словами представників JPMorgan, люди по всьому світу хочуть відпочивати і подорожувати, і вони сподіваються, що в найближчому майбутньому це стане реальністю для багатьох.

Придбання компанії Global Loyalty, що спеціалізується на подорожах і лояльності, забезпечить кращий досвід для мільйонів клієнтів JPMorgan Chase, коли вони будуть готові комфортно і впевнено подорожувати,

– сказала директорка з кредитування споживачів JPMorgan Маріанна Лейк.

Водночас генеральний директор Global Loyalty заявив, що це партнерство дозволить їм зміцнювати і розширювати технологічні рішення, покращити якість послуг і персоналізувати клієнтський досвід.

Для цього JPMorgan візьме половину з 3100 своїх співробітників та створить новий бізнес у своєму підрозділі роздрібної торгівлі.

Що відомо про Global Loyalty? Це провідна компанія в області лояльності і технологічних рішень з більш ніж 40-річним досвідом. Її досвід доповнює репутацію JPMorgan Chase як постачальника послуг. Очікується, що угода зміцнить основу платформи Chase Ultimate Rewards і відносини з існуючими клієнтами компанії.



Додається, що клієнти з кредитними картами JPMorgan Chase продовжать використовувати Ultimate Rewards в звичайному режимі і з часом отримають доступ до розширених можливостей подорожей.