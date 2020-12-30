JPMorgan покупает крупный бизнес в сфере лояльности с надеждой на восстановление туризма в 2021
Банковский холдинг JPMorgan Chase & Co объявила о подписании соглашения по покупке компании Global Loyalty. Благодаря этому они получат технологическую платформу, туристическое агентство, подарочные карты, товары и пункты банковского обслуживания.
Такое решение холдинг принял из-за надежды, что в 2021 году путешествия снова восстановятся и будут приносить прибыль, сообщаетCNBC.
Интересно Ant Group миллиардера Джека Ма планирует создать финансовый холдинг, подобный банка
По их словам, люди по всему миру хотят отдыхать и путешествовать, и они надеются, что в ближайшем будущем это станет реальностью для многих.
Приобретение компании Global Loyalty, специализирующегося на путешествиях и лояльности, обеспечит лучший опыт для миллионов клиентов JPMorgan Chase, когда они будут готовы комфортно и уверенно путешествовать,
– сказала директор по кредитованию потребителей JPMorgan Марианна Лейк.
В то же время генеральный директор Global Loyalty заявил, что это партнерство позволит им укреплять и расширять технологические решения, улучшить качество услуг и персонализировать клиентский опыт.
Для этого JPMorgan возьмет половину из 3100 своих сотрудников и создаст новый бизнес в своем подразделении розничной торговли.
Что известно о Global Loyalty?Ведущая компания в области лояльности и технологических решений с более чем 40-летним опытом. Ее опыт дополняет репутацию JPMorgan Chase в качестве поставщика услуг. Ожидается, что сделка укрепит основу платформы Chase Ultimate Rewards и отношения с существующими клиентами компании.
Добавляется, что клиенты с кредитными картами JPMorgan Chase продолжат использовать Ultimate Rewards в обычном режиме и со временем получат доступ к расширенным возможностям путешествий.
Что известно о JPMorgan Chase & Co?Это ведущая международная компания в области финансовых услуг с активами в 3,2 триллиона долларов США и операциями по всему миру. Она обслуживает миллионы клиентов в США и некоторых из самых известных корпоративных и государственных клиентов.
Фирма является лидером в области инвестиционного банкинга, финансовых услуг для потребителей и малого бизнеса, коммерческого банкинга, обработки финансовых транзакций и управление активами.
Поделиться новостью
-
Акции одной из самых популярных американских компаний упали на 15%: что случилось30 декабря , 13:22
-
Акции на рынке Европы выросли в цене после принятия Трампом ключевого для экономики закона28 декабря , 17:11
-
Ant Group миллиардера Джека Ма планирует создать финансовый холдинг, подобный банка29 декабря , 16:59