Банковский холдинг JPMorgan Chase & Co объявила о подписании соглашения по покупке компании Global Loyalty. Благодаря этому они получат технологическую платформу, туристическое агентство, подарочные карты, товары и пункты банковского обслуживания.

Такое решение холдинг принял из-за надежды, что в 2021 году путешествия снова восстановятся и будут приносить прибыль, сообщаетCNBC.

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По их словам, люди по всему миру хотят отдыхать и путешествовать, и они надеются, что в ближайшем будущем это станет реальностью для многих.

Приобретение компании Global Loyalty, специализирующегося на путешествиях и лояльности, обеспечит лучший опыт для миллионов клиентов JPMorgan Chase, когда они будут готовы комфортно и уверенно путешествовать,

– сказала директор по кредитованию потребителей JPMorgan Марианна Лейк.

В то же время генеральный директор Global Loyalty заявил, что это партнерство позволит им укреплять и расширять технологические решения, улучшить качество услуг и персонализировать клиентский опыт.

Для этого JPMorgan возьмет половину из 3100 своих сотрудников и создаст новый бизнес в своем подразделении розничной торговли.

Что известно о Global Loyalty? Ведущая компания в области лояльности и технологических решений с более чем 40-летним опытом. Ее опыт дополняет репутацию JPMorgan Chase в качестве поставщика услуг. Ожидается, что сделка укрепит основу платформы Chase Ultimate Rewards и отношения с существующими клиентами компании.



Добавляется, что клиенты с кредитными картами JPMorgan Chase продолжат использовать Ultimate Rewards в обычном режиме и со временем получат доступ к расширенным возможностям путешествий.