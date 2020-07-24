Зараз в Activision Blizzard входить п'ять підрозділів: Activision, Blizzard, King, Major League Gaming і Activision Blizzard Studios.

Ігрова аудиторія компанії перевищує 400 млн користувачів. Її очолює генеральний директор і президент Боббі Котік. РБК проаналізував ситуацію.

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Найбільшим акціонером Activision Blizzard на поточний момент є американська інвестиційна компанія Capital Group. Вона володіє пакетом розміром в 7,7% через дочірню структуру Capital Research & Management. На другому місці – незалежна інвестиційна компанія The Vanguard Group з часткою в 7,36%.

Акції розробника торгуються на біржі NASDAQ і входять в індекс S&P 500.

Activision Blizzard Одна з найбільших компаній у сфері комп'ютерних ігор утворилася в 2008 році шляхом злиття Vivendi Games і розробника ігор для ігрових приставок і ПК Activision. Vivendi Games в той час була підрозділом французького медіахолдингу Vivendi SA. У неї входив відомий американський розробник комп'ютерних ігор Blizzard Entertainment, який також став частиною об'єднаної компанії. Разом з Blizzard Entertainment нова компанія отримала такі знамениті франшизи, як Warcraft, Diablo, Hearthstone і Overwatch. Activision, крім іншого, зробив внесок у спільне портфоліо у вигляді серії Call of Duty. У 2013 році Activision Blizzard відокремилася від Vivendi SA, ставши незалежною.

За рахунок чого акції росли раніше

Увага інвесторів протягом декількох років залучали непогані фінансові показники, яких Activision Blizzard домагалася завдяки великій популярності своїх ігор. Виручка Activision Blizzard незмінно зростала з 2014 по 2018 рік, в сукупності збільшившись на 70%.

У травні обсяг продажів в галузі підскочив на 52% в порівнянні з тим же періодом минулого року і склав 977 млн доларів. Це найкращий травневий результат з 2008 року. У березні зростання склало 63%, в квітні – 163%.

У цих умовах акції Activision Blizzard майже не помітили обвалу на фондовому ринку навесні поточного року. Котирування повернулися до максимумів лютого менш ніж через місяць – до середини квітня, – а зараз торгуються вище цих рівнів на 22%.

Що трапилося

Тим часом кінець 2018 і весь минулий рік виявилися непростими для виробника відеоігор. Компанія пережила безліч потрясінь і виявилася в центрі кількох гучних скандалів, що не кращим чином позначилося на результатах і загальмувало зростання її акцій.

Прогноз фінансових показників на четвертий квартал 2018 року, представлений компанією, виявився гіршим за очікування аналітиків. Крім того, продажу комп'ютерної гри Call of Duty: Black Ops4 виявилися слабкішими торішніх продажів Call of Duty: WWII. Це вказувало на те, що компанія не справлялася з конкуренцією з боку гри Fortnite від Epic Games.

На такому тлі Activision Blizzard до кінця грудня 2018 роки втратила в капіталізації 47%, впавши з історичних максимумів. При цьому подальше відновлення котирувань проходило повільно.

Однією з причин стали непопулярні заходи, покликані втримати падаючу ефективність компанії: гравці почали втрачати інтерес до деяких ігор, а розробка нових затягувалася. Першим кроком стало звільнення близько 800 осіб, не пов'язаних з розробкою ігор, мінус 8% від всіх співробітників. Під скорочення підпали не лише рядові співробітники, але і частина менеджменту.

Це привернуло увагу профспілки, який звинуватив генерального директора Activision Blizzard Бобі Котіка в тому, що той "зібрав статок на вкрадених зарплатах", і закликав вигнати управлінця з компанії.