Сейчас в Activision Blizzard входит пять подразделений: Activision, Blizzard, King, Major League Gaming и Activision Blizzard Studios.

Игровая аудитория компании превышает 400 млн пользователей. Ее возглавляет генеральный директор и президент Бобби Котик. РБК проанализировали ситуацию.

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Крупнейшим акционером Activision Blizzard на текущий момент является американская инвестиционная компания Capital Group. Она владеет пакетом размером в 7,7% через дочернюю структуру Capital Research & Management. На втором месте — независимая инвестиционная компания The Vanguard Group с долей в 7,36%.

Акции разработчика торгуются на бирже NASDAQ и входят в индекс S&P 500.

Activision Blizzard Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр Activision Blizzard образовалась в 2008 году путем слияния Vivendi Games и разработчика игр для игровых приставок и ПК Activision. Vivendi Games в то время была подразделением французского медиахолдинга Vivendi SA. В нее входил известный американский разработчик компьютерных игр Blizzard Entertainment, который также стал частью объединенной компании. Вместе с Blizzard Entertainment новая компания получила такие знаменитые франшизы, как Warcraft, Diablo, Hearthstone и Overwatch. Activision, помимо прочего, внес вклад в совместное портфолио в виде серии Call of Duty. В 2013 году Activision Blizzard отделилась от Vivendi SA, став независимой.

Как акции росли раньше

Внимание инвесторов в течение нескольких лет привлекали неплохие финансовые показатели, которых Activision Blizzard добивалась благодаря большой популярности своих игр. Выручка Activision Blizzard неизменно росла с 2014 по 2018 год, в совокупности увеличившись на 70%.

В 2020 году Activision Blizzard оказалась одной из немногих компаний, выигравших от всеобщего карантина. В мае объем продаж в отрасли подскочил на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 977 млн долларов. Это лучший майский результат с 2008 года. В марте рост составил 63%, в апреле — 163%.

В этих условиях акции Activision Blizzard почти не заметили обвала на фондовом рынке весной текущего года. Котировки вернулись к максимумам февраля менее чем через месяц — к середине апреля, — а сейчас торгуются выше этих уровней на 22%.

Что произошло

Между тем конец 2018-го и весь прошлый год оказались непростыми для производителя видеоигр. Компания пережила множество потрясений и оказалась в центре нескольких громких скандалов, что не лучшим образом отразилось на результатах и затормозило рост ее акций.

Прогноз финансовых показателей на четвертый квартал 2018 года, представленный компанией, оказался хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, продажи компьютерной игры Call of Duty: Black Ops4 оказались слабее прошлогодних продаж Call of Duty: WWII. Это указывало на то, что компания не справлялась с конкуренцией со стороны игры Fortnite от Epic Games.

На таком фоне Activision Blizzard к концу декабря 2018 года потеряла в капитализации 47%, упав с исторических максимумов. При этом последующее восстановление котировок проходило медленно.

Одной из причин стали непопулярные меры, призванные подстегнуть падающую эффективность компании: игроки начали утрачивать интерес к некоторым играм, а разработка новых затягивалась. Первым шагом стало увольнение около 800 человек, не связанных с разработкой игр, минус 8% от всех сотрудников. Под сокращение подпали не только рядовые сотрудники, но и часть менеджмента.

Это привлекло внимание профсоюза, который обвинил генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика в том, что тот "скопил состояние на украденных зарплатах", и призвал выгнать управленца из компании.

Что поможет компании? Реструктуризация. С начала 2019 года Activision Blizzard проводит оптимизацию. Цель — перенаправить финансы на развитие наиболее перспективных проектов. Компания уволила 800 сотрудников побочных подразделений и на 20% увеличила число разработчиков ведущих франшиз.

