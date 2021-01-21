Нещодавно стало відомо про наміри південнокорейської холдингової компанії Krafton, що є творцем найуспішнішої гри світу PUBG, вийти на IPO.

Якщо IPO Krafton відбудеться, то компанія не лише зможе привабити більш як 27 мільярдів доларів, але й стати найбільшим IPO серед вітчизняних компаній, про що повідомили РБК.

Читай також Як залучити 1,88 мільярда доларів: досвід ізраїльського розробника азартних ігор

Оцінка стартапу та плани на IPO

Bloomberg вважає, що IPO південнокорейської компанії Krafton може відбутись у другій половині 2021 року і стати найбільшим розміщенням IPO у Південній Кореї за останні роки.

Продаж акцій може зібрати мільйони,

– сказав Кін Чан-хан, головний виконавчий директор Krafton.

Проте, повідомляти будь-які інші подробиці, стосовно майбутнього IPO, Кін Чан-хан відмовився.

Нині найбільшим IPO Південної Кореї вважається:

IPO Samsung Life Insurance у 2010 році. Тоді страховій компанії вдалось привабити на біржі 4,3 мільярда доларів.

IPO Netmarble у 2017 році. Ігрова компанія зуміла привабити 2,4 мільярда доларів.

IPO Samsung BioLogics у 2016 році. У ході розміщення акцій компанія залучила 2 мільярди доларів.

Стартап оцінений у 27,2 мільярда доларів, або у 30 трильйонів корейських вон, згідно зі звітом провайдера фінансових послуг Eugene Investment & Securities від 5 січня 2021 року. Як зауважує агентство, після виходу на біржу, студія PUBG Krafton може увійти в число найбільших ігрових компаній світу.

Компанія Krafton має всі шанси обійти таких гігантів, як:

Американський виробник ігор Take-Two Interactive, капіталізація якого становить 22,6 мільярда доларів.

Японський розробник ігор Bandai Namco, вартість якого оцінена у 19,7 мільярда доларів.

Krafton та її інвестори

Krafton була заснована 5 листопада 2018 року, Чангом Бьон Гю. Нині компанія керує декількома студіями, що розробляють ігри. Засновник компанії володіє 17%, та є найбільшим акціонером. 16% акцій володіє китайська інвестиційна холдингова компанія Tencent, через свою дочірню компанію.

Найприбутковішою грою є PUBG, оскільки саме на неї припадає найбільша частина прибутку. Як заявляє керівництво Krafton виручка компанії за дев’ять місяців до вересня становила більш ніж 1,1 мільярда доларів.