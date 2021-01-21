IPO творців гри PUBG оцінено більш ніж у 27 мільярдів доларів
Нещодавно стало відомо про наміри південнокорейської холдингової компанії Krafton, що є творцем найуспішнішої гри світу PUBG, вийти на IPO.
Якщо IPO Krafton відбудеться, то компанія не лише зможе привабити більш як 27 мільярдів доларів, але й стати найбільшим IPO серед вітчизняних компаній, про що повідомили РБК.
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Оцінка стартапу та плани на IPO
Bloomberg вважає, що IPO південнокорейської компанії Krafton може відбутись у другій половині 2021 року і стати найбільшим розміщенням IPO у Південній Кореї за останні роки.
Продаж акцій може зібрати мільйони,
– сказав Кін Чан-хан, головний виконавчий директор Krafton.
Проте, повідомляти будь-які інші подробиці, стосовно майбутнього IPO, Кін Чан-хан відмовився.
Нині найбільшим IPO Південної Кореї вважається:
- IPO Samsung Life Insurance у 2010 році. Тоді страховій компанії вдалось привабити на біржі 4,3 мільярда доларів.
- IPO Netmarble у 2017 році. Ігрова компанія зуміла привабити 2,4 мільярда доларів.
- IPO Samsung BioLogics у 2016 році. У ході розміщення акцій компанія залучила 2 мільярди доларів.
Стартап оцінений у 27,2 мільярда доларів, або у 30 трильйонів корейських вон, згідно зі звітом провайдера фінансових послуг Eugene Investment & Securities від 5 січня 2021 року. Як зауважує агентство, після виходу на біржу, студія PUBG Krafton може увійти в число найбільших ігрових компаній світу.
Компанія Krafton має всі шанси обійти таких гігантів, як:
- Американський виробник ігор Take-Two Interactive, капіталізація якого становить 22,6 мільярда доларів.
- Японський розробник ігор Bandai Namco, вартість якого оцінена у 19,7 мільярда доларів.
Krafton та її інвестори
Krafton була заснована 5 листопада 2018 року, Чангом Бьон Гю. Нині компанія керує декількома студіями, що розробляють ігри. Засновник компанії володіє 17%, та є найбільшим акціонером. 16% акцій володіє китайська інвестиційна холдингова компанія Tencent, через свою дочірню компанію.
Найприбутковішою грою є PUBG, оскільки саме на неї припадає найбільша частина прибутку. Як заявляє керівництво Krafton виручка компанії за дев’ять місяців до вересня становила більш ніж 1,1 мільярда доларів.
Що відомо про гру PUBGPlayerUnknown’s Battlegrounds – гра яку у 2017 році випустила південнокорейська холдингова компанія Krafton. Гра стала однією з самих успішних ігор в історії. Було продано більш ніж 70 мільйонів копій для ПК та консолей. Як стверджує компанія Krafton, гру PUBG звантажити близько 600 мільйонів разів.
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