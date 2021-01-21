Недавно стало известно о намерениях южнокорейской холдинговой компании Krafton, что является создателем самой успешной игры мира PUBG, выйти на IPO.

Если IPO Krafton состоится, то компания не только сможет привлечь более 27 млрд долларов, но и стать крупнейшим IPO среди отечественных компаний, о чем сообщили РБК.

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Оценка стартапу и планы на IPO

Bloomberg считает, что IPO южнокорейской компании Krafton может состояться во второй половине 2021 года и стать крупнейшим размещением IPO в Южной Корее за последние годы.

Продажа акций может собрать миллионы,

– сказал Кин Чан-хан, главный исполнительный директор Krafton.

Однако, сообщать любые другие подробности, относительно предстоящего IPO, Кин Чан хан отказался.

На данный момент самым большим IPO Южной Кореи считается:

IPO Samsung Life Insurance в 2010 году. Тогда страховой компании удалось привлечь на бирже 4,3 миллиарда долларов.

IPO Netmarble в 2017 году. Игровая компания сумела привлечь 2,4 миллиарда долларов.

IPO Samsung BioLogics в 2016 году. В ходе размещения акций компания привлекла 2 миллиарда долларов.

Стартап оценен в 27,2 миллиарда долларов, или в 30 триллионов корейских вон, согласно отчету провайдера финансовых услуг Eugene Investment & Securities от 5 января 2021 года. Как отмечает агентство, после выхода на биржу, студия PUBG Krafton может войти в число крупнейших игровых компаний мира.

У компании Krafton есть все шансы обойти таких гигантов, как:

Американский производитель игр Take-Two Interactive, капитализация которого составляет 22,6 миллиарда долларов.

Японский разработчик игр Bandai Namco, стоимость которого оценена в 19,7 миллиарда долларов.

Krafton и ее инвесторы

Krafton была основана 5 ноября 2018 году, Чангом Бен Гю. Сейчас компания управляет несколькими студиями, разрабатывающих игры. Основатель компании владеет 17% акций и является крупнейшим акционером. 16% – владеет китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent, через свою дочернюю компанию.

Прибыльной игрой является PUBG, поскольку именно на нее приходится большая часть прибыли. Как заявляет руководство Krafton выручка компании за девять месяцев до сентября составила более 1,1 миллиарда долларов.