Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск втратив перше місце у списку найбагатших людей світу. Зараз його статки складають 176,2 мільярда доларів – тобто за день вони скоротилися на 7,1%, а це понад 13 мільярдів доларів.

Тож, на перше місце повернувся засновник Amazon Джефф Безос, який зберігає статус найбагатшої людини світу з 2017 року. Його статки оцінюють у 182,1 мільярда доларів. Про це свідчать дані рейтингу Forbes.

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Водночас, за даними рейтингу Bloomberg, Маск залишається на першому місці зі статками у 194 мільярди доларів. Хоча видання зазначає, що винахідник втратив понад 15 мільярді.

Додамо, що вже не вперше дані двох видань не сходяться в оцінці статків — у листопаді Forbes і Bloomberg сперечалися про розмір статків мільярдерів.

Ще 7 січня повідомили, що Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. А вже 10 січня Bloomberg оцінив статки винахідника у понад 200 мільярдів доларів. При цьому, ще на початку 2020 року їхній розмір оцінювався приблизно в 27 мільярдів.

Загалом за минулу добу не лише Маск і Безос понесли збитки, але і решта мільярдерів з десятка найбагатших у світі.