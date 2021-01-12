Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира. Сейчас его состояние составляет 176,2 миллиарда долларов – то есть за день они сократились на 7,1%, а это более 13 млрд долларов.

Поэтому, на первое место вернулся основатель Amazon Джефф Безос, который сохраняет статус самого богатого человека мира с 2017 года. Его состояние оценивается в 182, 1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

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В то же время, по данным рейтинга Bloomberg, Маск остается на первом месте с состоянием в 194 миллиардов долларов. Хотя издание отмечает, что изобретатель потерял более 15 миллиарде.

Добавим, что уже не первый раз данные двух изданий не сходятся в оценке состояния – в ноябре Forbes и Bloomberg спорили о размере состояния миллиардеров.

Еще 7 января сообщили, что Маск стал самым богатым человеком мира. А уже 10 января Bloomberg оценил состояние изобретателя в более 200 милиардов долларов. При этом, еще в началу 2020 году их размер оценивался примерно в 27 миллирдов.

Всего за минувшие сутки не только Маск и Безос понесли убытки, но и остальные миллиардеров из десятка самых богатых в мире.