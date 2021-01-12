Илон Маск посоветовал своим читателям в социальной сети Twitter присоединиться и использовать приложение Signal, из-за изменения политики конфиденциальности в мессенджере WhatsApp. В результате чего акции малоизвестной компании Signal Advance выросли на 1100%

7 января 2021 акции компании Signal Advance, что торгуется на внебиржевой основе, выросли на 52,7%, а 8 января 2021 поднялись еще на 91%. В общем, акции компании выросли с 60 центов за акцию до 7 долларов 19 центов, о чем сообщили CNBC.

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Очевидно, некоторые инвесторы не правильно восприняли совет Илона Маска, главы Tesla и Space X, перепутав приложение для обмена сообщениями Signal с малоизвестной компанией с похожим названием Signal Advance.

Почему Маск не желает больше пользоваться WhatsApp?

Мессенджер WhatsApp меняет политику конфиденциальности и будет в принудительной форме предоставлять информацию о мобильных устройствах, IP-адреса и часть личных данных своих пользователей Facebook. В эти данные также будут включаться: регистрационная информация об учетных записях, в том числе номера телефонов, транзакции, услуги и взаимодействие с другими людьми.

Изменения вступят в силу 8 февраля 2021 года. Однако, некоторые пользователи уже начали удалять собственные учетные записи в мессенджере WhatsApp и переходить на альтернативные приложения для обмена зашифрованными сообщениями. Маск не стал исключением и призвал своих подписчиков в Twitter присоединиться к Signal.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Что известно про Signal Advance Компания была основана в 1992 году в Техасе. Сначала она предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам и носила название Biodene, а потом уже изменила акцент на использование технологий в здравоохранении и стала называться Signal Advance.

Signal Advance настолько маленькая, что не сообщает финансовые результаты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В марте 2019 году в компании не было штатных работников, кроме генерального директора Криса Хаймела, а акции торговались по цене ниже одного доллара. Так до 7 января 2021 года. Теперь же рыночная капитализация компании составляет 660 миллионов долларов, сообщает CNBC.

Signal – это приложение для обмена сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. Основной акцент в разработке делается на конфиденциальность и безопасность.

Реакция компании Signal на ситуацию

Разве не это имеют в виду аналитики биржи, когда говорят, что рынок дает смешанные сигналы? Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордные рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания и наша единственная инвестиция – в вашу конфиденциальность, – отмечают Signal в собственном официальном аккаунте в Twitter.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf — Signal (@signalapp) January 8, 2021

На Уолл-стрит не впервые путают компании

Стоит отметить, что это не первый случай, который произошел на Уолл-стрит. Так, в прошлом году инвесторы спутали Zoom Technologies и Zoom Video Communications, поскольку на логотипах обеих компаний изображено слово Zoom. Хотя, компании используют совершенно разные биржевые тикеры – Zoom и ZM. Тогда стоимость акций китайской компании Zoom Technologies, мелкого производителя оборудования, менее чем за месяц выросла с 0,5 цента до 6 долларов за акцию. Эксперты связали такой рост с выходом на IPO калифорнийского сервиса Zoom Video Communications.

Похожая ситуация сложилась 6 лет назад, когда инвесторы ждали IPO Twitter. Тогда акции компании Tweeter Home Entertainment Group выросли более чем на 1000%.