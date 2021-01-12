Акции Signal Advance выросли на 1100%: читатели Маска перепутали компанию с Signal
Илон Маск посоветовал своим читателям в социальной сети Twitter присоединиться и использовать приложение Signal, из-за изменения политики конфиденциальности в мессенджере WhatsApp. В результате чего акции малоизвестной компании Signal Advance выросли на 1100%
7 января 2021 акции компании Signal Advance, что торгуется на внебиржевой основе, выросли на 52,7%, а 8 января 2021 поднялись еще на 91%. В общем, акции компании выросли с 60 центов за акцию до 7 долларов 19 центов, о чем сообщили CNBC.
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Очевидно, некоторые инвесторы не правильно восприняли совет Илона Маска, главы Tesla и Space X, перепутав приложение для обмена сообщениями Signal с малоизвестной компанией с похожим названием Signal Advance.
Почему Маск не желает больше пользоваться WhatsApp?
Мессенджер WhatsApp меняет политику конфиденциальности и будет в принудительной форме предоставлять информацию о мобильных устройствах, IP-адреса и часть личных данных своих пользователей Facebook. В эти данные также будут включаться: регистрационная информация об учетных записях, в том числе номера телефонов, транзакции, услуги и взаимодействие с другими людьми.
Изменения вступят в силу 8 февраля 2021 года. Однако, некоторые пользователи уже начали удалять собственные учетные записи в мессенджере WhatsApp и переходить на альтернативные приложения для обмена зашифрованными сообщениями. Маск не стал исключением и призвал своих подписчиков в Twitter присоединиться к Signal.
Что известно про Signal AdvanceКомпания была основана в 1992 году в Техасе. Сначала она предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам и носила название Biodene, а потом уже изменила акцент на использование технологий в здравоохранении и стала называться Signal Advance.
Signal Advance настолько маленькая, что не сообщает финансовые результаты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В марте 2019 году в компании не было штатных работников, кроме генерального директора Криса Хаймела, а акции торговались по цене ниже одного доллара. Так до 7 января 2021 года. Теперь же рыночная капитализация компании составляет 660 миллионов долларов, сообщает CNBC.
Signal – это приложение для обмена сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. Основной акцент в разработке делается на конфиденциальность и безопасность.
Реакция компании Signal на ситуацию
Разве не это имеют в виду аналитики биржи, когда говорят, что рынок дает смешанные сигналы? Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордные рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания и наша единственная инвестиция – в вашу конфиденциальность, – отмечают Signal в собственном официальном аккаунте в Twitter.
На Уолл-стрит не впервые путают компании
Стоит отметить, что это не первый случай, который произошел на Уолл-стрит. Так, в прошлом году инвесторы спутали Zoom Technologies и Zoom Video Communications, поскольку на логотипах обеих компаний изображено слово Zoom. Хотя, компании используют совершенно разные биржевые тикеры – Zoom и ZM. Тогда стоимость акций китайской компании Zoom Technologies, мелкого производителя оборудования, менее чем за месяц выросла с 0,5 цента до 6 долларов за акцию. Эксперты связали такой рост с выходом на IPO калифорнийского сервиса Zoom Video Communications.
Похожая ситуация сложилась 6 лет назад, когда инвесторы ждали IPO Twitter. Тогда акции компании Tweeter Home Entertainment Group выросли более чем на 1000%.
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