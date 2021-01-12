Ілон Маск порадив своїм читачам у соціальній мережі Twitter доєднуватись та використовувати додаток Signal, через зміну політики конфіденційності у месенджері WhatsApp. В результаті чого акції маловідомої компанії Signal Advance рекордно зросли.

7 січня 2021 року акції компанії Signal Advance, що торгується на позабіржовій основі, виросли на 52,7%, а 8 січня 2021 року піднялись ще на 91%. Загалом, акції компанії зросли з 60 центів за акцію до 7 доларів 19 центів, про що повідомили CNBC.

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Вочевидь, деякі інвестори не правильно сприйняли пораду Ілона Маска, глави Tesla та Space X, переплутавши додаток для обміну повідомленнями Signal з маловідомою компанією з схожою назвою Signal Advance.

Чому Ілон Маск не бажає більше користуватись WhatsApp?

Месенджер WhatsApp змінює політику конфіденційності та буде у примусовій формі надавати інформацію про мобільні пристрої, IP-адреси та частину приватних даних своїх користувачів Facebook. У ці дані також будуть включатись: реєстраційна інформація про облікові записи, в тому числі номери телефонів, транзакції, послуги та взаємодія з іншими людьми.

Зміни наберуть чинності 8 лютого 2021 року. Проте, деякі користувачі вже почали видаляти власні облікові записи у месенджері WhatsApp та переходити на альтернативні додатки для обміну зашифрованими повідомленнями. Ілон Маск не став виключенням і закликав своїх підписників у Twitter доєднатись до Signal.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Що відомо про Signal Advance Компанія була заснована у 1992 році у Техасі. З початку вона надавала послуги медичним та юридичним працівникам і носила назву Biodene, а пізніше вже змінила акцент на використання технологій у охороні здоров’я та стала називатись Signal Advance.

Signal Advance настільки маленька, що не повідомляє фінансові результати у Комісію по цінним паперам і біржам США (SEC). У березні 2019 році в компанії не було штатних працівників, окрім генерального директора Кріса Хаймела, а акції торгувались по ціні нижче одного долару. Так було до 7 січня 2021 року. Тепер же ринкова капіталізація компанії становить 660 мільйонів доларів, повідомляє CNBC.

Signal – це додаток для обміну повідомленнями та інтернет-телефонії з вільним та відкритим вихідним кодом. Основний акцент у розробці робиться на конфеденційність та безпеку.

Реакція компанії Signal на ситуацію

Хіба не це мають на увазі аналітики біржі, коли говорять, що ринок дає змішані сигнали? Зрозуміло, що люди хочуть інвестувати в рекордний ріст Signal, але це не ми. Ми незалежна компанія і наша єдина інвестиція – в вашу конфеденційність, – зазначають Signal на власному офіційному акаунті у Twitter.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf — Signal (@signalapp) January 8, 2021

На Волл-стріт не вперше плутають компанії

Варто зазначити, що це не перший випадок, який трапився на Волл-стріт. Так, у минулому році інвестори сплутали Zoom Technologies та Zoom Video Communications, оскільки на логотипах обох компаній зображено слово Zoom. Хоча, компанії використовують зовсім різні біржові тикери – Zoom та ZM. Тоді вартість акцій китайської компанії Zoom Technologies, дрібного виробника обладнання, менш ніж за місяць зросла з 0,5 цента до 6 доларів за акцію. Експерти пов’язали такий ріст з виходом на IPO каліфорнійського сервісу Zoom Video Communications.

Схожа ситуація склалась 6 років тому, коли інвестори чекали на IPO Twitter. Тоді акції компанії Tweeter Home Entertainment Group зросли більш ніж на 1000%.