Інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" підтримуватиме ліквідність ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на АТ "Українська біржа".

Про це повідомляється у пресрелізі Фрідом Фінанс Україна.

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Що входитиме в обов’язки компанії

Торговець цінними паперами виставлятиме двосторонні котирування (на продаж та купівлю) за ОВДП як маркет-мейкер. Які можуть бути результати таких дій:

підвищення інтересу інвесторів до ОВДП;

збільшення ліквідності ринку облігацій України;

залучення професійних учасників ринку до "живих" торгів на біржі.

Професійні учасники й інвестори зможуть виставляти свої котирування в певному коридорі цін, який залежить від ринкової кон’юнктури.

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Чому бути маркет-мейкером важливо

Марина Машковська, генеральна директорка "Фрідом Фінанс Україна", зазначила, що компанія зацікавлена у відродженні українського фондового ринку, зокрема, у такому інструменті як ОВДП.

Ми зацікавлені в розвитку ринку та підтримці його інфраструктури на належному рівні, адже ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" є стратегічним партнером Української біржі",

– стверджує Марина Машковська.

За словами Олексія Сухорукова, директора із розвитку АТ "Українська біржа", роль маркет-мейкерів досить важлива для розвитку біржового ринку. Адже вони підтримують початкову ліквідність та згладжують різкі коливання цін, наголосив представник топ-менеджменту українського фондового майданчику.

"На Українській біржі у 2009 році маркет-мейкери з’явилися спочатку за акціями, через рік — за ф’ючерсами. Зараз настав час для двосторонніх котирувань за ОВДП, завдяки яким цей клас цінних паперів буде більш привабливим для українських інвесторів",

– говорить Олексій Сухоруков.