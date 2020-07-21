"Фрідом Фінанс Україна" стане маркет-мейкером на Українській біржі: що це означає
Інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" підтримуватиме ліквідність ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на АТ "Українська біржа".
Про це повідомляється у пресрелізі Фрідом Фінанс Україна.
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Що входитиме в обов’язки компанії
Торговець цінними паперами виставлятиме двосторонні котирування (на продаж та купівлю) за ОВДП як маркет-мейкер. Які можуть бути результати таких дій:
- підвищення інтересу інвесторів до ОВДП;
- збільшення ліквідності ринку облігацій України;
- залучення професійних учасників ринку до "живих" торгів на біржі.
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Чому бути маркет-мейкером важливо
Марина Машковська, генеральна директорка "Фрідом Фінанс Україна", зазначила, що компанія зацікавлена у відродженні українського фондового ринку, зокрема, у такому інструменті як ОВДП.
Ми зацікавлені в розвитку ринку та підтримці його інфраструктури на належному рівні, адже ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" є стратегічним партнером Української біржі",
– стверджує Марина Машковська.
За словами Олексія Сухорукова, директора із розвитку АТ "Українська біржа", роль маркет-мейкерів досить важлива для розвитку біржового ринку. Адже вони підтримують початкову ліквідність та згладжують різкі коливання цін, наголосив представник топ-менеджменту українського фондового майданчику.
"На Українській біржі у 2009 році маркет-мейкери з’явилися спочатку за акціями, через рік — за ф’ючерсами. Зараз настав час для двосторонніх котирувань за ОВДП, завдяки яким цей клас цінних паперів буде більш привабливим для українських інвесторів",
– говорить Олексій Сухоруков.
"Фрідом Фінанс Україна"– що потрібно знати про компанію? Це інвестиційне підприємство, яка відкриває перед клієнтами глобальні перспективи у світі цінних паперів та фондового ринку. Входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). Компанія "Фрідом Фінанс Україна" – перший і поки єдиний учасник фондового ринку, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через інтернет.
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