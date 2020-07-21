"Фридом Финанс Украина" станет маркет-мейкером на Украинской бирже: что это значит
Инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" будет поддерживать ликвидность рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на АО "Украинская биржа".
Об этом сообщается в пресс-релизе Фридом Финанс Украина.
Узнайте больше о достижениях украинской ынвесткомпании: "Фридом Финанс Украина" вошла в ТОП-10 торговцев корпоративными облигациями
Что будет входить в обязанности компании
Торговец ценными бумагами будет выставлять двусторонние котировки (на продажу и покупку) по ОВГЗ как маркет-мейкер. Какие могут быть результаты таких действий:
- повышение интереса инвесторов к ОВГЗ;
- увеличение ликвидности рынка облигаций Украины;
- привлечения профессиональных участников рынка к "живым" торгам на бирже.
Результаты работы: Freedom Holding отчиталась о своей деятельности: что известно о финансовых успехах инвестгиганта
Почему быть маркет-мейкером важно
Марина Машковская, генеральный директор "Фридом Финанс Украина", отметила, что компания заинтересована в возрождении украинского фондового рынка, в частности, в таком инструменте как ОВГЗ.
Мы заинтересованы в развитии рынка и поддержке его инфраструктуры на должном уровне, ведь ООО "Фридом Финанс Украина" является стратегическим партнером Украинской биржи,
– утверждает Марина Машковская.
По словам Алексея Сухорукова, директора по развитию АО "Украинская биржа", роль маркет-мейкеров достаточно важна для развития биржевого рынка. Ведь они поддерживают начальную ликвидность и сглаживают резкие колебания цен, отметил представитель топ-менеджмента украинской фондовой площадки.
На Украинской бирже в 2009 году маркет-мейкеры появились сначала по акциям, через год - за фьючерсами. Сейчас настало время для двусторонних котировок по ОВГЗ, благодаря которым этот класс ценных бумаг будет более привлекательным для украинских инвесторов,
– говорит Алексей Сухоруков.
"Фридом Финанс Украина" – что нужно знать о компании?Это инвестиционное предприятие, которое открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире ценных бумаг и фондового рынка. Входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). Компания "Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через интернет.
-
IPO компании GoHealth: на биржу выходит разработчик инновационного сервиса для медстрахования10 июля , 19:41
-
Данные о запасах нефти в США ослабили напряжение на рынке: как изменились цены на сырье15 июля , 12:34
-
Как миллиардеры обогатились на акциях, купленных во время обвала фондовых рынков17 июля , 18:26