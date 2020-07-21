Инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" будет поддерживать ликвидность рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на АО "Украинская биржа".

Об этом сообщается в пресс-релизе Фридом Финанс Украина.

Узнайте больше о достижениях украинской ынвесткомпании: "Фридом Финанс Украина" вошла в ТОП-10 торговцев корпоративными облигациями

Что будет входить в обязанности компании

Торговец ценными бумагами будет выставлять двусторонние котировки (на продажу и покупку) по ОВГЗ как маркет-мейкер. Какие могут быть результаты таких действий:

повышение интереса инвесторов к ОВГЗ;

увеличение ликвидности рынка облигаций Украины;

привлечения профессиональных участников рынка к "живым" торгам на бирже.

Профессиональные участники и инвесторы смогут выставлять свои котировки в определенном коридоре цен, который зависит от рыночной конъюнктуры.

Результаты работы: Freedom Holding отчиталась о своей деятельности: что известно о финансовых успехах инвестгиганта

Почему быть маркет-мейкером важно

Марина Машковская, генеральный директор "Фридом Финанс Украина", отметила, что компания заинтересована в возрождении украинского фондового рынка, в частности, в таком инструменте как ОВГЗ.

Мы заинтересованы в развитии рынка и поддержке его инфраструктуры на должном уровне, ведь ООО "Фридом Финанс Украина" является стратегическим партнером Украинской биржи,

– утверждает Марина Машковская.

По словам Алексея Сухорукова, директора по развитию АО "Украинская биржа", роль маркет-мейкеров достаточно важна для развития биржевого рынка. Ведь они поддерживают начальную ликвидность и сглаживают резкие колебания цен, отметил представитель топ-менеджмента украинской фондовой площадки.

На Украинской бирже в 2009 году маркет-мейкеры появились сначала по акциям, через год - за фьючерсами. Сейчас настало время для двусторонних котировок по ОВГЗ, благодаря которым этот класс ценных бумаг будет более привлекательным для украинских инвесторов,

– говорит Алексей Сухоруков.