Инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" вошла в десятку торговцев корпоративными облигациями на площадке акционерного общества "Фондовая биржа ПФТС" в первом полугодии 2020 года.

Украинская "дочка" Freedom Holding Corp. заняла восьмое место в рейтинге биржи среди компаний и банков, которые торгуют облигациями предприятий. Ей удалось превзойти Dragon Capital, одну из крупнейших инвестиционных фирм, и Райффайзен Банк Аваль, сообщается на официальном сайте ПФТС.

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Объем торгов корпоративными облигациями в июне составил 7,3 млн гривен.

Самым большим спросом пользовались облигации таких предприятий: АО "Таскомбанк" (серия G), АО "Таскомбанк" (серия I) и ООО "Нова Пошта" (серия A).

Всего в первом полугодии 2020 года 50 участников торгов заключали соглашения с 105 выпусками ценных бумаг: государственные облигации – 52, акции – 28, корпоративные облигации – 15, муниципальные облигации – 6, ценные бумаги ИСИ – 3 и облигации иностранного государства – 1.

Что нужно знать о компании "Фридом Финанс Украина"? Это инвестиционная компания, которая открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире ценных бумаг и фондового рынка. Входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). Компания "Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через интернет.

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Другие данные ПФТС

АО "Фондовая биржа ПФТС" отчиталась об объемах торговых операций на своей площадке за июнь 2020 года:

В прошлом месяце общий объем торгов на ПФТС составил 11,6 млрд гривен (18,2% уровня аналогичного периода 2019 и 107% уровня мая 2020 года).

(18,2% уровня аналогичного периода 2019 и 107% уровня мая 2020 года). С начала 2020 года заключено 2819 биржевых контрактов на общую сумму 63,3 млрд гривен (113% уровня аналогичного периода 2019).

на общую сумму 63,3 млрд гривен (113% уровня аналогичного периода 2019). 41 участник торгов на ПФТС заключал соглашения с 54 выпусками ценных бумаг: государственные облигации – 33; акции – 9; корпоративные облигации – 6; муниципальные облигации – 4; ценные бумаги ИСИ – 2.

Самый большой объем торгов в июне был заключен с государственными облигациями – 11 млрд гривен (101% уровня мая 2020 года).

По состоянию на 30 июня 2020 год количество членов АО "Фондовая биржа ПФТС", допущенных к торгам, составляла 60: 28 банков и 32 финансовые компании.