Ексдружина найбагатшої людини світу Джеффа Безоса Маккензі Скотт віддала понад 4 мільярди доларів до благодійних організацій, які допомагають американцям боротися з пандемією.

Гроші від Скотт отримали 384 організацій. Наразі стан ексдружини Безоса оцінюється в 55,1 мільярд доларів, повідомляє Forbes.

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Жінка запевняє, що її пожертвування не мають на увазі "ніяких зобов'язань" з боку організацій.

Некомерційні організації не тільки страждають від недостатнього фінансування, їх також хронічно відволікають від роботи збір коштів і обтяжливі вимоги до звітності, які часто просять жертводавці,

– написала вона.

Цікаво, що в липні цього року Маккензі оголосила про виділення 1,7 мільярда доларів на благодійність. Після цього вона попросила свою команду придумати, як їй швидше роздати свої статки.

Зазначимо, що Маккензі Скотт зараз займає третє місце в списку найбагатших жінок світу, поступаючись тільки співвласниці L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майерс (її статок – 72,3 мільярда) і дочці засновника мережі супермаркетів Walmart Еліс Уолтон (її статок – 68 мільярдів).

Раніше Скотт отримала 25% частки акцій колишнього чоловіка в Amazon після розлучення в липні 2019 року. На той момент пакет акцій коштував 36 мільярдів доларів. Вона приєдналася до благодійного проєкту The Giving Pledge, пообіцявши пожертвувати на благодійність як мінімум половину стану.