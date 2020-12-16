Экс-супруга самого богатого человека мира Джеффа Безоса Маккензи Скотт отдала более 4 миллиардов долларов в благотворительные организации, которые помогают американцам бороться с пандемией.

Деньги от Скотт получили 384 организаций. Сейчас состояние экс-супруги Безоса оценивается в 55,1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

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Женщина уверяет, что ее пожертвования не имеют в виду "никаких обязательств" со стороны организаций.

Некоммерческие организации не только страдают от недостаточного финансирования, их также хронически отвлекают от работы сбор средств и обременительные требования к отчетности, которые часто просят жертвователи,

– написала она.

Интересно, что в июле этого года Маккензи объявила о выделении 1,7 миллиарда долларов на благотворительность. После этого она попросила свою команду придумать, как ей быстрее раздать свое состояние.

Отметим, что Маккензи Скотт сейчас занимает третье место в списке самых богатых женщин мира, уступая только совладелице l'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майерс (ее состояние – 72,3 миллиарда) и дочери основателя сети супермаркетов Walmart Элис Уолтон (ее состояние – 68 миллиардов).

Ранее Скотт получила 25% доли акций бывшего мужа в Amazon после развода в июле 2019 года. На тот момент пакет акций стоил 36 миллиардов долларов. Она присоединилась к благотворительному проекту The Giving Pledge, пообещав пожертвовать на благотворительность как минимум половину состояния.