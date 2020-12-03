Понад половину всіх витрат на рекламу в США віддають саме на рекламу в інтернеті. І якщо у 2020 році на це пішло 51% витрат, то у 2021 її частка зросте до 54%.

Вперше понад половина рекламних витрат у США припаде на онлайн-платформи, зокрема Google і Facebook, повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Рекламодавці цього року витратили на рекламу в інтернеті понад 110 мільярдів доларів. Але вже наступного року очікується зростання рекламних витрат в США – до 240 мільярдів доларів. При цьому на онлайн-рекламу буде направлено 130 мільярдів, а це 54% загальних витрат.

Так, у сфері інтернет-реклами домінують три гравці – Facebook, Amazon та Google. На них припадає майже дві третини всіх витрат на онлайн-рекламу в США.

Цікаво, що лише три роки тому на рекламу в інтернеті припадала лише третина загального обсягу рекламних витрат у США.

Додамо, що після початку пандемії коронавірусу в березні 2020 року багато компаній урізали витрати на рекламу. Тим часом споживачі стали здійснювати більше покупок онлайн, тому компанії стали концентруватися на рекламі в інтернеті.

Аналітик рекламної галузі Майкл Натасон запевняє, що малі та середні компанії особливо активно стали переходити на онлайн-рекламу. Так:

виручка Facebook від реклами у третьому кварталі 2020 року підскочила на 22%;

від реклами у третьому кварталі 2020 року підскочила на 22%; виручка Google від реклами у минулому кварталі підвищилася на 10%, до 37,1 мільярда гривень;

від реклами у минулому кварталі підвищилася на 10%, до 37,1 мільярда гривень; виручка Amazon від реклами збільшилася на 51%, до 5,4 мільярда гривень.

Експерти прогнозують, що витрати на телевізійну рекламу у США в 2020 році знизилися на 7,9%, але у 2021 році вони зростуть на 6,6%. Натомість витрати на рекламу в газетах і журналах у 2020 році впадуть на 12% і 8% відповідно.