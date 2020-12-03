Более половины всех расходов на рекламу в США отдают именно на рекламу в интернете. И если в 2020 году на это ушло 51% расходов, то в 2021 ее доля возрастет до 54%.

Впервые более половины рекламных расходов в США придется на онлайн-платформы, в том числе Google и Facebook, сообщает издание The Wall Street Journal.

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Рекламодатели этого года потратили на рекламу в интернете более 110 миллиардов долларов. Но уже в следующем году ожидается рост рекламных расходов в США – к 240 миллиардов долларов. При этом на онлайн-рекламу будут направлены 130 миллиардов, а это 54% общих расходов.

Так, в сфере интернет-рекламы доминируют три игрока – Facebook, Amazon и Google. На них приходится почти две трети всех расходов на онлайн-рекламу в США.

Интересно, что всего три года назад на рекламу в интернете приходилась лишь треть общего объема рекламных расходов в США.

Добавим, что после начала пандемии коронавируса в марте 2020 году во компаний урезали расходы на рекламу. Между тем потребители стали совершать больше покупок онлайн, поэтому компании стали концентрироваться на рекламе в интернете.

Аналитик рекламной отрасли Майкл Натасон уверяет, что малые и средние компании особенно активно стали переходить на онлайн-рекламу. так:

выручка Facebook от рекламы в третьем квартале 2020 подскочила на 22%;

от рекламы в третьем квартале 2020 подскочила на 22%; выручка Google от рекламы в прошлом квартале повысилась на 10%, до 37,1 миллиарда гривен;

от рекламы в прошлом квартале повысилась на 10%, до 37,1 миллиарда гривен; выручка Amazon от рекламы увеличилась на 51%, до 5,4 миллиарда гривен.

Эксперты прогнозируют, что расходы на телевизионную рекламу в США в 2020 году снизились на 7,9%, но в 2021 году они возрастут на 6,6%. Зато расходы на рекламу в газетах и ​​журналах в 2020 году упадут на 12% и 8% соответственно.