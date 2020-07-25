Купівля акцій BofA сталася після того, як Berkshire продала частку в Goldman Sachs на початку 2020 року і скоротила свої позиції в JPMorgan Chase.

Berkshire придбала 34 млн акцій другого за величиною банку США, а сам банк оцінюється зараз в 24,1 млрд доларів, повідомляє Financial Times.

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Berkshire Hathaway Уоррена Баффета збільшила свою частку в Bank of America (BofA) до 11,3% акцій, придбавши їх на 800 млн доларів.

Крім того, в I кварталі вона дещо скоротила свої зобов'язання перед американськими банками Bancorp і Bank of New York Mellon.

Уоррен Баффетт купив привілейовані акції BofA відразу після фінансової кризи, вклавши тоді в них мільярди доларів. У 2017 р варранти (цінні папери, що дають власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу – 24) дозволили купити 700 млн акцій по трохи більше ніж 7 доларів за акцію, на фондовому ринку в цей період вони торгувалися по 24 долари за акцію.

Тижнем раніше компанія BofA повідомила про чистий прибуток за II квартал в розмірі 3,5 млрд доларів, що вдвічі менше рівня 2019 року.

Уоррен Баффетт Один з найбільших в світі інвесторів і голова Berkshire Hathaway. За оцінкою Forbes, його статки в 2020 р становлять 72 млрд доларів.

Прибуток зменшився через 5 млрд доларів витрат на компенсацію втрат по кредитах, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Резерви банку значно менше розмірів його балансу, а сам BofA пояснював цю різницю більш консервативним, ніж у великих банків, кредитуванням.

Нові покупки акцій BofA і поглинання Berkshire бізнесу Dominion Energy з транспортування природного газу в липні (10 млрд доларів) показують, що Баффетт нарешті знайшов привабливі для вкладень активи. Berkshire більше чотирьох років обходилася без великих придбань. Акції Berkshire в цьому році впали в ціні на 15%, що може стати найгіршим показником падіння серед компаній S&P 500 за останні 20 років.