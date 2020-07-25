Покупка большего количества акций BofA произошла после того, как Berkshire продала подавляющую часть своей доли в Goldman Sachs в начале 2020 г. и сократила свои позиции в JPMorgan Chase.

Berkshire приобрела 34 млн акций второго по величине банка США, а сам банк оценивается сейчас в 24,1 млрд долларов, сообщает Financial Times.

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Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта увеличила свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на 800 млн долларов.

Кроме того, в I квартале она несколько сократила свои обязательства перед американскими банками Bancorp и Bank of New York Mellon.

Уоррен Баффетт купил привилегированные акции BofA с варрантами (ценные бумаги, дающие держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени – 24) сразу после финансового кризиса, вложив тогда в них миллиарды долларов. В 2017 варранты позволили купить 700 млн акций по чуть более чем 7 долларов за акцию, на фондовом рынке в этот период они торговались по 24 доллара за акцию.

Неделей ранее BofA сообщила о чистой прибыли за II квартал в размере 3,5 млрд долларов, что вдвое меньше уровня 2019 года.

Уоррен Баффетт Один из крупнейших в мире инвесторов и председатель Berkshire Hathaway. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2020 г. составляет 72 млрд долларов.

Прибыль уменьшилась из-за 5 млрд долларов расходов на компенсацию потерь по кредитам, связанных с пандемией коронавируса. Резервы банка значительно меньше размеров его баланса, а сам BofA объяснял эту разницу более консервативным, чем у более крупных банков, кредитованием.

Новые покупки акций BofA и поглощение Berkshire бизнеса Dominion Energy по транспортировке природного газа в июле (10 млрд долларов) показывают, что Баффетт наконец-то нашел привлекательные для вложений активы. Berkshire более четырех лет обходилась без крупных приобретений. Акции Berkshire в этом году упали в цене на 15%, что может стать худшим показателем падения среди компаний S&P 500 за последние 20 лет.