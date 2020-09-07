Перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США у листопаді 2020 року може стати виграшною для американського ринку акцій. Однак на Уолл-стріт вважають по-іншому.

Про це пише Markets Insider із покликанням на повідомлення аналітиків JPMorgan.

На Уолл-стріт вважають, що перемога демократа в листопаді буде негативною для ринку акцій. Однак на нашу думку, такий результат виборів є нейтральним і навіть близький до позитивного для фондового ринку США,

– написали у записці до клієнтів аналітики банку JPMorgan на чолі з Дубравко Лакос-Бухасом.

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Наслідки для фондового ринку США: що прогнозують експерти

За словами експертів, існує ряд факторів, які можуть зробити позицію потенційного президента США Джо Байдена вигідною і позитивною для акцій.

Враховуючи нинішній економічний спад, питання відновлення повноцінної роботи бізнесу та зростання робочих місць, ймовірно, будуть більш пріоритетними, ніж політика, яка може стримувати економічне зростання і, можливо, навіть поставити під сумнів проміжні результати виборів 2022 року. У результаті ступінь корпоративного боргу буде нижчий, ніж обговорюється зараз,

– зазначає Дубравко Лакос-Бухас.

Окрім того, існують інші політичні пропозиції:

витрати на розвиток інфраструктури;

пом’якшення комунальних тарифів;

збільшення мінімальної зарплати, що позитивно вплине на "прибутки компаній індексу S&P 500 і компенсує зустрічний корпоративний податок".

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Також у JPMorgan зазначили, що зазвичай, кандидати в президенти проводять передвиборчу кампанію, у межах якої дають багато обіцянок, а після виборів ситуація буває зовсім іншою. Тому ситуація на фондовому ринку може бути теж різною.

Однією з найголовніших причин того, що президентство Байдена може негативно відобразитися на ринку акцій, може бути повне чи часткове скасування Закону про скорочення податків та робочих місць 2017 року.