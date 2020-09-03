Низка опитувань демонструє, що кандидат у президенти США у 2020 році від Демократичної партії Джо Байден, який ще до початку передвиборчої гонки випереджав чинного президента США Дональда Трампа, почав здавати позиції. За інформацією ресурсу Real Clear Politics, який покликається на дані національних опитувань, Байден випереджає Трампа на 6,2 процентних пункти.

За словами головного стратега з фінансових ринків компанії LPL Райана Детріка, динаміка індексу акцій найбільших американських компаній S&P 500 за три місяці до виборів (дата виборів в США припадає на 3 листопада) зі 100-відсотковою точністю з 1984 року і 87-відсотковою точністю з 1928 року прогнозувала, хто переможе і стане наступним президентом США. Про це повідомляє Мінфін із покликанням на іноземні джерела.

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Як S&P 500 може визначити результати виборів

Як зазначає Детрік, позитивна динаміка S&P 500 і дохідність активів, що входять до індексу, у тримісячний період сигналізуватиме про "зростання шансів на перемогу партії на виборах. Падіння фондового ринку за такий же період, зазвичай, говорить про перемогу опозиційної партії".

Ймовірність похибки завжди є

Водночас, стратег визнає, що ринок – це не економіка, а мільйони людей втратили роботу через пандемію коронавірусу. Саме ці фактори можуть вплинути на точність системи визначення результатів виборів за допомогою S&P 500.

Детрік стверджує, що саме пандемія може призвести до того, що вперше за майже 100 років "сигнал фондового ринку може бути неправильним". Зокрема, це станеться тоді, якщо акції та економіка США продовжать відновлюватися в період до дня виборів.

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За словами експерта LPL, динаміка вартості акцій – один із факторів, який потрібно враховувати під час торгівлі в умовах нестабільності перед виборами у США в листопаді.

Окрім того, Детрік звернув увагу, що шанси на перемогу Дональда Трампа перебувають під впливом економічного спаду через коронавірус. Стратег говорить, що як показує історія, коли до виборів відбувалася рецесія, чинний президент частіше програвав.