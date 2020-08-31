Уоррен Баффет інвестував 6 мільярдів доларів у японські компанії: причина
Воррен Баффет інвестував гроші у 5 японських компаній. Чому інвестор зменшує частку американських активів у портфелі, читайте на Інвестиції 24.
Berkshire Hathaway, компанія Уоррена Баффета, інвестувала в частку більше 5% у п'ять найповажніших корпоративних компаній Японії з великими інвестиціями в енергію, повідомляє MarketWatch.
Цікаво Як Уоррен Баффет став мільярдером: від купівлі першої акції до мільярдних інвестицій
Berkshire інвестувала в:
- Mitsubishi;
- Mitsui & Co.;
- Sumitomo;
- Itochu;
- Marubeni.
Акції в п'яти компаніях зросли щонайменше на 5% після покупки, а в деяких випадках і на понад 10%. Ні Уоррен Баффет, ні представники компанії не повідомили у скільки обійшлася інвестиція. Проте 5-відсотковий пакет акцій у кожній із компаній загалом коштує близько 6 мільярдів доларів.
Ці компанії часто називають торговими, але більш точний їх опис – інвестиційні компанії. Всі вони зацікавлені в різних бізнесах, включаючи інтереси в енергетиці та видобутку. Mitsubishi та Itochu контролюють головну мережу магазинів зручних товарів в Японії.
Я радий брати участь у майбутньому Японії та в п'ятьох компаніях, які ми вибрали для інвестицій,
– сказав Баффет.
Навіщо Баффет інвестував в японські компанії
Інвестиції допоможуть зменшити залежність Berkshire від економіки США, яка в останньому кварталі скоротилася найбільше за щонайменше 73 роки, коли пандемія COVID-19 стрімко поширилася.
-
Уоррен Баффет інвестував 6 мільярдів доларів у японські компанії: причинасьогодні , 17:45
-
Мільярдери світу невпинно багатіють попри кризу: як зросли їхні статки з початку 2020 року27 серпня , 13:52
-
Білл Гейтс вклав 78 млн доларів у виробника інноваційних супутникових антен: що відомо26 серпня , 16:34