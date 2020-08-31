Уоррен Баффет инвестировал деньги в 5 японских компаний. Почему инвестор уменьшает долю американских активов в портфеле, читайте на Инвестиции 24.

Berkshire Hathaway, компания Уоррена Баффета, инвестировала в долю более 5% в пять уважаемых корпоративных компаний Японии с крупными инвестициями в энергию, сообщает MarketWatch.

Интересно Как Уоррен Баффет стал миллиардером от покупки первой акции в миллиардных инвестиций

Berkshire инвестировала в:

Mitsubishi;

Mitsui & Co.;

Sumitomo;

Itochu;

Marubeni.

Акции в пяти компаниях выросли минимум на 5% после покупки, а в некоторых случаях и более чем на 10%. Ни Уоррен Баффет, ни представители компании не сообщили во сколько обошлась инвестиция. Однако 5-процентный пакет акций в каждой из компаний в целом стоит около 6 миллиардов долларов.

Эти компании часто называют торговыми, но более точное их описание – инвестиционные компании. Все они заинтересованы в различных бизнесах, включая интересы в энергетике и добычи. Mitsubishi и Itochu контролируют главную сеть магазинов удобных товаров в Японии.

Я рад участвовать в будущем Японии и в пяти компаниях, которые мы выбрали для инвестиций,

– сказал Баффет.

Зачем Баффет инвестировал в японские компании

Инвестиции помогут уменьшить зависимость Berkshire от экономики США, которая в последнем квартале сократилась больше всего за последние 73 года, когда пандемия COVID-19 стремительно распространилась.