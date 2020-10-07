У вівторок, 6 жовтня 2020 року, відбувся черговий аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Цього разу Міністерство фінансів України продавало держоблігації у гривні та доларах.

Усі деталі аукціону – які держоблігації реалізували та скільки отримали коштів – повідомляється на офіційному сайті Мінфіну.

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Що пропонували інвесторам

Мінфін розмістив три випуски гривневих ОВДП із терміном обігу у 3 місяці, 1 рік та 3 роки. Окрім того, регулятор запропонував інвесторам доларові держоблігації на 6 місяців.

Відповідно, дохідність за 3-місячними гривневими ОВДП становила 7,19%, річними – 9,89%, а за 3-річними – 10,95%. Доларові папери з терміном обігу в 6 місяців гарантували дохідність у 3,39%.

Усього під час аукціону було подано 27 заявок на купівлю ОВДП. Однак Мінфін задовольнив 24 заявки. Від розміщення доларових ОВДП до держбюджету було зараховано 135,3 мільйона доларів.

Наскільки поповнився бюджет від продажу ОВДП

На купівлю 3-місячних гривневих ОВДП Мінфін задовольнив усі заявки – їх було 5. Від продажу цих облігацій регулятор отримав 1,57 мільярда гривень.

За річними ОВДП Мінфін задовольнив 11 із 12 заявок, залучивши 1,1 мільярда гривень. Щодо гривневих держоблігацій на 3 роки, то тут було подано 6 заявок і регулятор задовольнив їх усі. Таким чином, від продажу 3-річних ОВДП бюджет поповнився ще на 728,5 мільйона гривень.

Отож, за підсумками аукціону до держбюджету було залучено 7,245 мільярда гривень.

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Результати попередніх аукціонів

У ході аукціону 29 вересня цього року Мінфін залучив до бюджету 2 мільярди гривень за гривневими ОВДП.

Підсумки аукціону 22 вересня: Міністерство фінансів залучило до бюджету 329,650 мільйона гривень від розміщення держоблігацій у нацвалюті.

Аукціон 15 вересня був у 18 разів прибутковіший, ніж 22 вересня. Зокрема, Мінфіну вдалося залучити 6,025 мільярда гривень за гривневими і доларовими ОВДП.

8 вересня український регулятор розмістив гривневі ОВДП, отримавши 1 мільярд гривень.

За результатами аукціону 1 вересня, Мінфін залучив 2,8 мільярда гривень від розміщення гривневих облігацій.

У 2019 року шляхом продажу ОВДП Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету 227,6 мільярда гривень, 4,3 мільярда доларів і 387 мільйонів євро.