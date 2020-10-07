Во вторник, 6 октября 2020 года, состоялся очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На этот раз Министерство финансов Украины продавало гособлигации в гривне и долларах.

Все детали аукциона – какие гособлигации реализовали и сколько получили средств – сообщается на официальном сайте Минфина.

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Что предлагали инвесторам

Минфин разместил три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения в 3 месяца, 1 год и 3 года. Кроме того, регулятор предложил инвесторам долларовые гособлигации на 6 месяцев.

Соответственно, доходность по 3-месячным гривневым ОВГЗ составляла 7,19%, на один год – 9,89%, а за 3-летним – 10,95%. Долларовые бумаги со сроком обращения в 6 месяцев гарантировали доходность в 3,39%.

Всего во время аукциона поступило 27 заявок на покупку ОВГЗ. Однако Минфин удовлетворил 24 заявки. От размещения долларовых ОВГЗ в госбюджет было зачислено 135,3 миллиона долларов.

Насколько пополнился бюджет от продажи ОВГЗ

На покупку 3-месячных гривневых ОВГЗ Минфин удовлетворил все заявки – их было 5. От продажи этих облигаций регулятор получил 1,57 миллиарда гривен.

По годовым ОВГЗ Минфин удовлетворил 11 из 12 заявок, сумев привлечь 1,1 миллиарда гривен. По гривневым гособлигаций на 3 года было подано 6 заявок и регулятор удовлетворил их все. Таким образом, от продажи 3-летних ОВГЗ бюджет пополнился еще на 728,5 миллиона гривен.

Так, по итогам аукциона в госбюджет было привлечено 7,245 миллиарда гривен.

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Результаты предварительных аукционов

В ходе аукциона 29 сентября этого года Минфин привлек в бюджет 2 миллиарда гривен по гривневым ОВГЗ.

Итоги аукциона 22 сентября: Министерство финансов привлекло в бюджет 329,650 миллиона гривен от размещения гособлигаций в нацвалюте.

Аукцион 15 сентября был в 18 раз прибыльнее, чем 22 сентября. В частности, Минфину удалось привлечь 6,025 миллиарда гривен по гривневым и долларовым ОВГЗ.

8 сентября украинский регулятор разместил рублевые ОВГЗ, получив 1 миллиард гривен.

По результатам аукциона 1 сентября, Минфин привлек 2,8 миллиарда гривен от размещения гривневых облигаций.

В 2019 году года путем продажи ОВГЗ Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 227,6 миллиарда гривен, 4,3 миллиарда долларов и 387 миллионов евро.