Акції Amazon, Facebook і General Motors входять в число найбільш привабливих для купівлі. Експерти запевняють, що вони мали хороший розвиток та прибуток у цьому складному 2020 році.

Так, капіталізація (вартість всіх акцій, – Інвестиції) міжнародної платформи з продажу товарів Amazon піднялася майже на 70% з початку року, власника соцмережі Facebook – на 33%, а автовиробника GM – на 16%, повідомляє видання Інтерфакс-Україна.

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Водночас значення американського фондового індексу Standard & Poor's 500 збільшилася на 15,6% з початку поточного року.

Так, акції Tesla, які були додані в індекс S&P 500 тільки 21 грудня, подорожчали більш ніж в 7 разів в цьому році. Середня прогнозна вартість для них становить 411,1 доларів, в той час як поточна ціна – 664,3 долар. Але аналітики очікують падіння вартості акцій виробника електромобілів на 38%. Всього третина експертів рекомендують купувати акції Tesla.

Експерти рекомендують інвесторам купувати лише 253 акції. Так, у число найбільш привабливих акцій входять:

Amazon – (94% аналітиків рекомендують їх купувати);

L3Harris Technologies – (95% аналітиків рекомендують їх купувати);

Centene Corporation – (90% аналітиків рекомендують їх купувати);

Акції класу "А" Facebook – (88% аналітиків рекомендують їх купувати);

NRG Energy – (80% аналітиків рекомендують їх купувати);

Vertex Pharmaceuticals – (82% аналітиків рекомендують їх купувати);

Boston Scientific – (88% аналітиків рекомендують їх купувати);

Northrop Grumman Corporation – (82% аналітиків рекомендують їх купувати);

CarMax – (76% аналітиків рекомендують їх купувати);

D.R. Horton – (77% аналітиків рекомендують їх купувати);

Salesforce – (81% аналітиків рекомендують їх купувати);

Equinix – (85% аналітиків рекомендують їх купувати);

Cigna Corporation – (89% аналітиків рекомендують їх купувати);

GM – (88% аналітиків рекомендують їх купувати);

Lowe's Cos. – (77% аналітиків рекомендують їх купувати);

Laboratory Corporation of America Holdings – (84% аналітиків рекомендують їх купувати);

DexCom – (76% аналітиків рекомендують їх купувати);

Vontier Corporation – (78% аналітиків рекомендують їх купувати);

Baxter International – (82% аналітиків рекомендують їх купувати);

Акції класу "А" SBA Communications Corporation – (78% аналітиків рекомендують їх купувати).

Тим часом акції Zoom Video Communications, що подорожчали на 5,8 рази в цьому році, мають подальший потенціал для зростання. Середня прогнозна ціна знаходиться на рівні 490 доларів. Серед аналітиків 40% рекомендують купувати акції компанії Zoom.

Цікаво, що значення фондового індексу Dow Jones Industrial Average у цьому році підвищився на 6,6%.