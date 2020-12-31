Аналітики вважають акції Amazon, Facebook і GM найбільш привабливими для купівлі
Акції Amazon, Facebook і General Motors входять в число найбільш привабливих для купівлі. Експерти запевняють, що вони мали хороший розвиток та прибуток у цьому складному 2020 році.
Так, капіталізація (вартість всіх акцій, – Інвестиції) міжнародної платформи з продажу товарів Amazon піднялася майже на 70% з початку року, власника соцмережі Facebook – на 33%, а автовиробника GM – на 16%, повідомляє видання Інтерфакс-Україна.
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Водночас значення американського фондового індексу Standard & Poor's 500 збільшилася на 15,6% з початку поточного року.
Так, акції Tesla, які були додані в індекс S&P 500 тільки 21 грудня, подорожчали більш ніж в 7 разів в цьому році. Середня прогнозна вартість для них становить 411,1 доларів, в той час як поточна ціна – 664,3 долар. Але аналітики очікують падіння вартості акцій виробника електромобілів на 38%. Всього третина експертів рекомендують купувати акції Tesla.
Експерти рекомендують інвесторам купувати лише 253 акції. Так, у число найбільш привабливих акцій входять:
- Amazon – (94% аналітиків рекомендують їх купувати);
- L3Harris Technologies – (95% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Centene Corporation – (90% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Акції класу "А" Facebook – (88% аналітиків рекомендують їх купувати);
- NRG Energy – (80% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Vertex Pharmaceuticals – (82% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Boston Scientific – (88% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Northrop Grumman Corporation – (82% аналітиків рекомендують їх купувати);
- CarMax – (76% аналітиків рекомендують їх купувати);
- D.R. Horton – (77% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Salesforce – (81% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Equinix – (85% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Cigna Corporation – (89% аналітиків рекомендують їх купувати);
- GM – (88% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Lowe's Cos. – (77% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Laboratory Corporation of America Holdings – (84% аналітиків рекомендують їх купувати);
- DexCom – (76% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Vontier Corporation – (78% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Baxter International – (82% аналітиків рекомендують їх купувати);
- Акції класу "А" SBA Communications Corporation – (78% аналітиків рекомендують їх купувати).
Тим часом акції Zoom Video Communications, що подорожчали на 5,8 рази в цьому році, мають подальший потенціал для зростання. Середня прогнозна ціна знаходиться на рівні 490 доларів. Серед аналітиків 40% рекомендують купувати акції компанії Zoom.
Цікаво, що значення фондового індексу Dow Jones Industrial Average у цьому році підвищився на 6,6%.
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