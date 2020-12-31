Акции Amazon, Facebook и General Motors входят в число наиболее привлекательных для покупки. Эксперты уверяют, что они имели хорошее развитие и прибыль в этом сложном 2020 году.

Так, капитализация (стоимость всех акций, – Инвестиции) международной платформы по продаже товаров Amazon поднялась почти на 70% с начала года, владельца соцсети Facebook – на 33%, а автопроизводителя GM – на 16%, сообщает издание Интерфакс-Украина.

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В то же время значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 увеличилась на 15,6% с начала текущего года.

Так, акции Tesla, которые были добавлены в индекс S & P 500 только 21 декабря, подорожали более чем в 7 раз в этом году. Средняя прогнозная стоимость для них составляет 411,1 долларов, в то время как текущая цена – 664,3 доллара. Но аналитики ожидают падения стоимости акций производителя электромобилей на 38%. Всего треть эксперты рекомендуют покупать акции Tesla.

Эксперты рекомендуют инвесторам покупать только 253 акции. Так, в число наиболее привлекательных акций входят:

Amazon – (94% аналитиков рекомендуют их покупать)

L3Harris Technologies – (95% аналитиков рекомендуют их покупать)

Centene Corporation – (90% аналитиков рекомендуют их покупать)

Акции класса "А" Facebook – (88% аналитиков рекомендуют их покупать)

NRG Energy – (80% аналитиков рекомендуют их покупать)

Vertex Pharmaceuticals – (82% аналитиков рекомендуют их покупать)

Boston Scientific – (88% аналитиков рекомендуют их покупать)

Northrop Grumman Corporation – (82% аналитиков рекомендуют их покупать)

CarMax – (76% аналитиков рекомендуют их покупать)

D.R. Horton – (77% аналитиков рекомендуют их покупать)

Salesforce – (81% аналитиков рекомендуют их покупать)

Equinix – (85% аналитиков рекомендуют их покупать)

Cigna Corporation – (89% аналитиков рекомендуют их покупать)

GM – (88% аналитиков рекомендуют их покупать)

Lowe's Cos. – (77% аналитиков рекомендуют их покупать)

Laboratory Corporation of America Holdings – (84% аналитиков рекомендуют их покупать)

DexCom – (76% аналитиков рекомендуют их покупать)

Vontier Corporation – (78% аналитиков рекомендуют их покупать)

Baxter International – (82% аналитиков рекомендуют их покупать)

Акции класса "А" SBA Communications Corporation – (78% аналитиков рекомендуют их покупать).

Между тем акции Zoom Video Communications подорожавшие на 5,8 раза в этом году и имеют дальнейший потенциал для роста. Средняя прогнозная цена находится на уровне 490 долларов. Среди аналитиков 40% рекомендуют покупать акции компании Zoom.

Интересно, что значение фондового индекса Dow Jones Industrial Average в этом году повысился на 6,6%.