Шукаємо Америку в Україні: стартував конкурс для фотографів і блогерів
З 24 серпня до 24 вересня інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" проводить фотоконкурс "Америка в Україні". Дізнайтеся про всі умови на Інвестиції24.
Згідно з інформацією Фрідом Фінанс Україна, учасникам конкурсу потрібно на камеру або смартфон зробити оригінальні фотографії, які відображатимуть схожість України та США, а також покажуть всесвітню популярність американських брендів.
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Деталі конкурсу
За умовами конкурсу світлина має бути виконана у стилі вуличної фотографії.
У кадрах слід показати світові бренди, акції яких можна купити на фондових ринках: Coca-cola, Tesla, iPhone, John Deere, Amazone, Microsoft, Beyond meat та інші.
Що потрібно зробити, аби стати учасником конкурсу
- Опублікувати пост із фото для участі у конкурсі на своїй сторінці у соцмережі, а в тексті до фото вказати хештег #USAinUkraine та позначити (тегнути) сторінку ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".
- Сторінка учасника конкурсу обов'язково має бути відкритою для всіх користувачів соцмережі.
- Бути підписаним на сторінку інвестиційної компанії у Facebook чи Instagram.
Головний приз
З робіт усіх учасників фотоконкурсу журі на чолі з Мариною Карпій вибере 10 найкращих знімків. Головного переможця визначать шляхом голосування у Facebook. Саме він отримає у подарунок сертифікат на 10 акцій Apple.
Основна ціль конкурсу – акцентувати на тому, що Америка ближче, ніж здається, а у всі бренди, які оточують нас, можна інвестувати. Зробити це просто, легко та швидко можна через Фрідом Фінанс. Детальні умови — на офіційному сайті.