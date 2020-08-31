З 24 серпня до 24 вересня інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" проводить фотоконкурс "Америка в Україні". Дізнайтеся про всі умови на Інвестиції24.

Згідно з інформацією Фрідом Фінанс Україна, учасникам конкурсу потрібно на камеру або смартфон зробити оригінальні фотографії, які відображатимуть схожість України та США, а також покажуть всесвітню популярність американських брендів.

Більше про інвестиційні можливості в Україні: Що робити, якщо ви хочете інвестувати в IPO: з чого слід почати

Деталі конкурсу

За умовами конкурсу світлина має бути виконана у стилі вуличної фотографії.

Вибирати можна будь-яку локацію в Україні. Задній фон знімків має бути максимально наближеним до природних пейзажів США та/або урбаністичних американських мегаполісів, нагадувати Америку атмосферою.

У кадрах слід показати світові бренди, акції яких можна купити на фондових ринках: Coca-cola, Tesla, iPhone, John Deere, Amazone, Microsoft, Beyond meat та інші.

Що потрібно зробити, аби стати учасником конкурсу

Опублікувати пост із фото для участі у конкурсі на своїй сторінці у соцмережі, а в тексті до фото вказати хештег #USAinUkraine та позначити (тегнути) сторінку ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

та позначити (тегнути) сторінку ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Сторінка учасника конкурсу обов'язково має бути відкритою для всіх користувачів соцмережі.

Бути підписаним на сторінку інвестиційної компанії у Facebook чи Instagram.

Головний приз

З робіт усіх учасників фотоконкурсу журі на чолі з Мариною Карпій вибере 10 найкращих знімків. Головного переможця визначать шляхом голосування у Facebook. Саме він отримає у подарунок сертифікат на 10 акцій Apple.

Основна ціль конкурсу – акцентувати на тому, що Америка ближче, ніж здається, а у всі бренди, які оточують нас, можна інвестувати. Зробити це просто, легко та швидко можна через Фрідом Фінанс. Детальні умови — на офіційному сайті.