Ищем Америку в Украине: стартовал конкурс для фотографов и блогеров
С 24 августа до 24 сентября инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" проводит фотоконкурс «Америка в Украине». Узнайте обо всех условиях на Инвестиции24.
Согласно информации Фридом Финанс Украина, участникам конкурса нужно на камеру или смартфон сделать оригинальные фотографии, которые покажут сходство Украины и США, а также продемонстрируют всемирную популярность американских брендов.
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Детали конкурса
По условиям конкурса, фотография должна быть выполнена в уличном стиле.
В кадрах следует показать мировые бренды, акции которых можно купить на фондовых рынках: Coca-cola, Tesla, iPhone, John Deere, Amazone, Microsoft, Beyond meat и другие.
Что нужно сделать, чтобы стать участником конкурса
- Опубликовать пост с фото для участия в конкурсе на своей странице в соцсети, а в тексте к фото указать хэштег #USAinUkraine и обозначить (тегнуты) страницу ООО "Фридом Финанс Украина".
- Страница участника конкурса обязательно должна быть открытой для всех пользователей соцсети.
- Быть подписанным на страницу инвестиционной компании в Facebook или Instagram.
Главный приз
Из работ всех участников фотоконкурса жюри во главе с Мариной Карпий выберет 10 лучших снимков. Главного победителя определят путем голосования в Facebook. Именно он получит в подарок сертификат на 10 акций Apple.
Основная цель конкурса – акцентировать внимание на том, что Америка ближе, чем кажется, а во все бренды, которые окружают нас, можно инвестировать. Сделать это просто, легко и быстро можно с помощью "Фридом Финанс Украина". Подробные условия – на официальном сайте.
Компания "Фридом Финанс Украина" – что о ней известно?Предприятие открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире инвестиций на фондовом рынке и помогает украинцам стать финансово образованными и независимыми. "Фридом Финанс Украина" входит в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. (США) – одну из крупнейших инвестиционных компаний на постсоветском пространстве, которая имеет офисы в Германии, США, Казахстане, на Кипре и в других странах.
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