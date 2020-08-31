С 24 августа до 24 сентября инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" проводит фотоконкурс «Америка в Украине». Узнайте обо всех условиях на Инвестиции24.

Согласно информации Фридом Финанс Украина, участникам конкурса нужно на камеру или смартфон сделать оригинальные фотографии, которые покажут сходство Украины и США, а также продемонстрируют всемирную популярность американских брендов.

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Детали конкурса

По условиям конкурса, фотография должна быть выполнена в уличном стиле.

Выбирать можно любую локацию в Украине. Задний фон снимков должен быть максимально приближенным к естественным пейзажам США и/или урбанистическим американским мегаполисам, напоминать атмосферу Америку.

В кадрах следует показать мировые бренды, акции которых можно купить на фондовых рынках: Coca-cola, Tesla, iPhone, John Deere, Amazone, Microsoft, Beyond meat и другие.

Что нужно сделать, чтобы стать участником конкурса

Опубликовать пост с фото для участия в конкурсе на своей странице в соцсети, а в тексте к фото указать хэштег #USAinUkraine и обозначить (тегнуты) страницу ООО "Фридом Финанс Украина".

и обозначить (тегнуты) страницу ООО "Фридом Финанс Украина". Страница участника конкурса обязательно должна быть открытой для всех пользователей соцсети.

Быть подписанным на страницу инвестиционной компании в Facebook или Instagram.

Главный приз

Из работ всех участников фотоконкурса жюри во главе с Мариной Карпий выберет 10 лучших снимков. Главного победителя определят путем голосования в Facebook. Именно он получит в подарок сертификат на 10 акций Apple.

Основная цель конкурса – акцентировать внимание на том, что Америка ближе, чем кажется, а во все бренды, которые окружают нас, можно инвестировать. Сделать это просто, легко и быстро можно с помощью "Фридом Финанс Украина". Подробные условия – на официальном сайте.