Спільний проєкт трьох американських корпорацій Amazon, JPMorgan і Berkshire проіснував три роки. Його метою була радикальна трансформація системи охорони здоров'я і зниження вартості медичного обслуговування для співробітників компаній.

Але стало відомо, що до кінця лютого 2021 року спільний медичний проект Haven закриють. Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на власні джерела.

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Amazon, JPMorgan і Berkshire об'єдналися на початку 2018 року, щоб вирішити одну з ключових проблем корпоративної Америки – високі і постійно зростаючі витрати на медичне обслуговування співробітників. Компанії планували подолати неефективність системи охорони здоров'я в країні.

Зокрема, керівники спільного проєкту хотіли знайти спосіб знизити вартість рецептурних ліків, полегшити доступ до першої медичної допомоги для корпоративного персоналу та спростити систему страхових пільг.

Зазначимо, що створення Haven у 2018 році викликало переполох серед інвесторів, які побоювалися, що об'єднані три лідери технологічного і фінансового секторів дійсно зможуть скоротити витрати корпоративного світу на медичне обслуговування. Через це тоді знизилися акції страхових компаній.

Однак занепокоєння виявилося передчасним. Через три роки існування проєкт вирішили закрити.

Закриття Haven може означати те, наскільки непросто поліпшити американське охорону здоров'я та змінити складну систему вартістю 3,5 трильйони доларів щороку, в якій щільно переплелися інтереси лікарів, страховиків, виробників ліків та посередників,

– каже глава Berkshire Уоррен Баффет.

Успішності проєкту перешкоджало й те, що хоча учасники Haven спільно генерували ідеї розвитку, але кожен реалізовував проєкт окремо в своїй компанії. Тепер Amazon, JPMorgan і Berkshire продовжать працювати над колишніми завданнями, але вже по окремо.