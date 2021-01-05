Совместный проект трех американских корпораций Amazon, JPMorgan и Berkshire просуществовал три года. Его целью была радикальная трансформация системы здравоохранения и снижения стоимости медицинского обслуживания для сотрудников компаний.

Но стало известно, что к концу февраля 2021 общий медицинский проект Haven закроют. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

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Amazon, JPMorgan и Berkshire объединились в начале 2018 года, чтобы решить одну из ключевых проблем корпоративной Америки – высокие и постоянно растущие расходы на медицинское обслуживание сотрудников. Компании планировали преодолеть неэффективность системы здравоохранения в стране.

В частности, руководители совместного проекту хотели найти способ снизить стоимость рецептурных лекарств, облегчить доступ к первой медицинской помощи для корпоративного персонала и упростить систему страховых льгот.

Создание Haven в 2018 году вызвало переполох среди инвесторов, которые опасались, объединенных три лидера технологического и финансового секторов действительно смогут сократить расходы корпоративного мира на медицинское обслуживание. Поэтому тогда снизились акции страховых компаний.

Однако беспокойство оказалось преждевременным. Через три года существования проект решили закрыть.

Закрытие Haven может означать то, насколько просто улучшить американское здравоохранение и изменить сложную систему стоимостью 3,5 триллиона долларов ежегодно, в которой плотно переплелись интересы врачей, страховщиков, производителей лекарств и посредников,

– говорит глава Berkshire Уоррен Баффет.

Успешности проекту препятствовало и то, что хотя участники Haven совместно генерировали идеи развития, но каждый реализовывал проект отдельно в своей компании. Теперь Amazon, JPMorgan и Berkshire продолжат работать над бывшими задачами, но уже по отдельности.