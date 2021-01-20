Акції спільного підприємства Fiat Chrysler і Peugeot подорожчали в перший день торгів
Компанія Stellantis, яка утворилася в результаті злиття Fiat Chrysler і PSA Peugeot, стала четвертим автовиробником в світі за обсягом виробництва. А її акції в перший день торгів у Європі суттєво подорожчали.
Акції автовиробника Stellantis з’явилися 18 січня на біржах Парижа і Мілана. Водночас у Нью-Йорку торги акціями автовиробника пройшли 19 січня. На всіх трьох майданчиках цінні папери альянсу представлені під символом STLA, повідомляє видання РБК.
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Капіталізація Fiat Chrysler і PSA Peugeot разом узятих становила понад 51 мільярд доларів на закритті торгів.
Цікаво, що у Мілані вони оцінювалися за ціною 12,7 євро за акцію і закрилися зростанням на 7,57% (13,5 євро за акцію), а Парижі на біржі Euronext акції Stellantis подорожчали на 6,9% – з 12,87 до 13,4 євро за одну акцію.
Що відомо про компанію Stellantis
Автьовиробники Fiat Chrysler і PSA Peugeot почали переговори про злиття в кінці 2018 року і публічно оголосили про рішення стати єдиною компанією восени 2019. А назва Stellantis утворилася від латинського stello, що означає "освітлений зірками".
Очікується, що Stellantis буде виробляти в районі 8 мільйонів автомобілів на рік і генерувати виручку понад 165 мільярдів євро.
Компанія продовжить виробляти 14 європейських брендів:
- Peugeot;
- Citroen;
- Opel;
- Vauxhall;
- DS;
- Fiat;
- Abarth;
- Alfa Romeo;
- Lancia;
- Maserati;
- Chrysler;
- Dodge;
- Jeep;
- Ram;
- SRT.
Таке злиття дозволить двом компаніям істотно скоротити витрати на розробку майбутніх автомобілів, а також знизити вартість випуску машин. Експерти прогнозують, що це принесе акціонерам 25 мільярдів євро.
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