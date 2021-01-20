Компанія Stellantis, яка утворилася в результаті злиття Fiat Chrysler і PSA Peugeot, стала четвертим автовиробником в світі за обсягом виробництва. А її акції в перший день торгів у Європі суттєво подорожчали.

Акції автовиробника Stellantis з’явилися 18 січня на біржах Парижа і Мілана. Водночас у Нью-Йорку торги акціями автовиробника пройшли 19 січня. На всіх трьох майданчиках цінні папери альянсу представлені під символом STLA, повідомляє видання РБК.

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Капіталізація Fiat Chrysler і PSA Peugeot разом узятих становила понад 51 мільярд доларів на закритті торгів.

Цікаво, що у Мілані вони оцінювалися за ціною 12,7 євро за акцію і закрилися зростанням на 7,57% (13,5 євро за акцію), а Парижі на біржі Euronext акції Stellantis подорожчали на 6,9% – з 12,87 до 13,4 євро за одну акцію.

Що відомо про компанію Stellantis

Автьовиробники Fiat Chrysler і PSA Peugeot почали переговори про злиття в кінці 2018 року і публічно оголосили про рішення стати єдиною компанією восени 2019. А назва Stellantis утворилася від латинського stello, що означає "освітлений зірками".

Очікується, що Stellantis буде виробляти в районі 8 мільйонів автомобілів на рік і генерувати виручку понад 165 мільярдів євро.

Компанія продовжить виробляти 14 європейських брендів:

Peugeot;

Citroen;

Opel;

Vauxhall;

DS;

Fiat;

Abarth;

Alfa Romeo;

Lancia;

Maserati;

Chrysler;

Dodge;

Jeep;

Ram;

SRT.

Таке злиття дозволить двом компаніям істотно скоротити витрати на розробку майбутніх автомобілів, а також знизити вартість випуску машин. Експерти прогнозують, що це принесе акціонерам 25 мільярдів євро.