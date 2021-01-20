Акции совместного предприятия Fiat Chrysler и Peugeot подорожали в первый день торгов
Компания Stellantis, которая образовалась в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Peugeot стала четвертым автопроизводителем в мире по объему производства. А ее акции в первый день торгов в Европе существенно подорожали.
Акции автопроизводителя Stellantis появились 18 января на биржах Парижа и Милана. В то же время в Нью-Йорке торги акциями автопроизводителя прошли 19 января. На всех трех площадках ценные бумаги альянса представлены под символом STLA, сообщает издание РБК.
Интересно Акции компании NIO взлетели в 12 раз 2020 года: как ей это удалось и что будет дальше
Капитализация Fiat Chrysler и PSA Peugeot вместе взятых составила более 51 миллиард долларов на закрытии торгов.
Интересно, что в Милане они оценивались по цене 12,7 евро за акцию и закрылись ростом на 7,57% (13,5 евро за акцию), а в Париже на бирже Euronext акции Stellantis подорожали на 6,9% – с 12,87 до 13,4 евро за одну акцию.
Что известно о компании Stellantis
Автьовиробникы Fiat Chrysler и PSA Peugeot начали переговоры о слиянии в конце 2018 года и публично объявили о решении стать единственной компанией осенью 2019 А название Stellantis образовалась от латинского stello, что означает "освещенный звездами".
Ожидается, что Stellantis будет производить в районе 8 миллионов автомобилей в год и генерировать выручку более 165 миллиардов0 евро.
Компания продолжит производить 14 европейских брендов:
- Peugeot;
- Citroen;
- Opel;
- Vauxhall;
- DS;
- Fiat;
- Abarth;
- Alfa Romeo;
- Lancia;
- Maserati;
- Chrysler;
- Dodge;
- Jeep;
- Ram;
- SRT.
Такое слияние позволит двум компаниям существенно сократить затраты на разработку будущих автомобилей, а также снизить стоимость выпуска машин. Эксперты прогнозируют, что это принесет акционерам 25 миллиардов евро.
Поделиться новостью