Компания Stellantis, которая образовалась в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Peugeot стала четвертым автопроизводителем в мире по объему производства. А ее акции в первый день торгов в Европе существенно подорожали.

Акции автопроизводителя Stellantis появились 18 января на биржах Парижа и Милана. В то же время в Нью-Йорке торги акциями автопроизводителя прошли 19 января. На всех трех площадках ценные бумаги альянса представлены под символом STLA, сообщает издание РБК.

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Капитализация Fiat Chrysler и PSA Peugeot вместе взятых составила более 51 миллиард долларов на закрытии торгов.

Интересно, что в Милане они оценивались по цене 12,7 евро за акцию и закрылись ростом на 7,57% (13,5 евро за акцию), а в Париже на бирже Euronext акции Stellantis подорожали на 6,9% – с 12,87 до 13,4 евро за одну акцию.

Что известно о компании Stellantis

Автьовиробникы Fiat Chrysler и PSA Peugeot начали переговоры о слиянии в конце 2018 года и публично объявили о решении стать единственной компанией осенью 2019 А название Stellantis образовалась от латинского stello, что означает "освещенный звездами".

Ожидается, что Stellantis будет производить в районе 8 миллионов автомобилей в год и генерировать выручку более 165 миллиардов0 евро.

Компания продолжит производить 14 европейских брендов:

Peugeot;

Citroen;

Opel;

Vauxhall;

DS;

Fiat;

Abarth;

Alfa Romeo;

Lancia;

Maserati;

Chrysler;

Dodge;

Jeep;

Ram;

SRT.

Такое слияние позволит двум компаниям существенно сократить затраты на разработку будущих автомобилей, а также снизить стоимость выпуска машин. Эксперты прогнозируют, что это принесет акционерам 25 миллиардов евро.