Акції американської онлайн-платформи уживаних товарів Poshmark виросли на 142% в перший день торгів після публічного розміщення акцій. Ціна склала 42 долари за штуку, але в ході IPO збільшилася вдвічі.

В результаті торгів компанія зібрала 277 мільйонів доларів. Так, акції були за ціною 97,5 долара і в кінці торгів склала понад 100 доларів за одну, а ринкова капіталізація компанії склала 7,4 мільярда, повідомляє Bloomberg.

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Додамо, що наразі в компанії є 70 мільйонів користувачів в США і Канаді. Її виручка за перші дев'ять місяців минулого року склала 192,8 мільйона доларів (на 28% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), а чистий прибуток склав 21 мільйон доларів.

Poshmark заявила, що отримала прибуток за цей період частково через скорочення витрат на рекламу.

Що відомо про Poshmark

Компанія була створена в 2011 році. Вона пропонує користувачам майданчик для продажу нового і вживаного одягу, аксесуарів та взуття, а також товарів для дому, заробляючи на комісіях від угод. Так, комісія платформи становить 20% від ціни товару дорожче 15 доларів і майже 3 долари за дешевший товар.

На початку 2021 року на торговому майданчику компанії було виставлено понад 200 мільйонів старих і нових товарів. Генеральний директор Poshmark Маніш Чандра розповіла, що близько 74% проданих товарів – вживані. Також відомо, що активні користувачі проводять на сайті 27 хвилин в день.