Акции американской онлайн-платформы подержанных товаров Poshmark выросли на 142% в первый день торгов после публичного размещения акций. Цена составила 42 доллара за штуку, но в ходе IPO увеличилась вдвое.

В результате торгов компания собрала 277 миллионов долларов. Так, акции были по цене 97,5 доллара и в конце торгов составила более 100 долларов за одну, а рыночная капитализация компании составила 7,4 миллиарда, сообщает Bloomberg.

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Добавим, что сейчас в компании есть 70 миллионов пользователей в США и Канаде. Ее выручка за первые девять месяцев прошлого года составила 192,8 миллиона долларов (на 28% больше, чем за аналогичный период 2019), а чистая прибыль составила 21 миллион долларов.

Poshmark заявила, что получила прибыль за этот период частично из-за сокращения расходов на рекламу.

Что известно о Poshmark

Компания была создана в 2011 году. Она предлагает пользователям площадку для продажи нового и бывшего в употреблении одежды, аксессуаров и обуви, а также товаров для дома, зарабатывая на комиссиях от сделок. Так, комиссия платформы составляет 20% от цены товара дороже 15 долларов и почти 3 доллара за дешевый товар.

В начале 2021 на торговой площадке компании было выставлено более 200 миллионов старых и новых товаров. Генеральный директор Poshmark Маниш Чандра рассказала, что около 74% проданных товаров - бывшие в употреблении. Также известно, что активные пользователи проводят на сайте 27 минут в день.