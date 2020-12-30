Акції страхової компанії Lemonade у США знизились на 15,26%. Тепер вони складають близько 106 доларів за одну одиницю. Пізніше компанія частково відновила свої втрати, тож остаточно акції знизилися лише на 9,9%.

Хоча ще менше тижня тому – під час торговельної сесії 24 грудня – акції компанії Lemonade коштували більше 130 доларів за одну штуку. Така ціна на 350% перевищувала вартість, з якою вони 1 липня 2020 року виходили на IPO, повідомляє видання Bloomberg.

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Це було найбільше подорожчання цінних паперів після їх лістингу у компанії, капіталізація якої перевищила позначку в 300 мільйонів доларів.

Цікаво, що у перший локап-період (період часу від 90 до 270 днів, коли інвестор не має права продати акції, куплені на IPO) завершився 15 листопада. Того разу на ринок потрапило ще 15,8 мільйона цінних паперів Lemonade.

Зараз же завершується і другий (він же останній) блокуючий період, але в цей раз кількість розблокованих паперів буде вище більш ніж в 2 рази. В результаті у біржових гравців з'явиться можливість реалізувати практично 44 мільйони акцій цієї компанії.

Що відомо про компанію Lemonade?

Компанія займається страхуванням домовласників і орендарів із фіксованим розміром щомісячної ставки. Процедуру, що починається з оцінки об'єкта і закінчується відшкодуванням збитків, узгоджують чат-боти.

З третього квартального періоду 2020 компанія Lemonade почала займатись страхуванням домашніх тварин. З початку наступного року вона також буде страхувати людські життя.

Lemonade має ліцензію на роботу на території 40 американських штатів. Крім того, Lemonade має дозвіл на надання послуг у сфері страхування на території країн ЄС. Наразі вона працює з клієнтами із ФРН, Нідерландів та Франції.