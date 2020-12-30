Акции страховой компании Lemonade в США снизились на 15,26%. Теперь они составляют около 106 долларов за одну акцию. Позже компания частично восстановила свои потери, поэтому окончательно акции снизились лишь на 9,9%.

Хотя еще меньше недели назад - во время торговой сессии 24 декабря – акции компании Lemonade стоили больше 130 долларов за одну. Такая цена на 350% превышала стоимость, с которой они 1 июля 2020 выходили на IPO, сообщает издание Bloomberg.

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Это было наибольшее подорожание ценных бумаг после их листинга в компании, капитализация которой превысила отметку в 300 000 000 долларов.

Интересно, что в первый локап-период (период времени от 90 до 270 дней, когда инвестор не имеет права продать акции, купленные на IPO) завершился 15 ноября. В тот раз на рынок попало еще 15,8 миллиона ценных бумаг Lemonade.

Сейчас же завершается и второй (он же последний) блокирующий период, но в этот раз количество разблокированных бумаг будет выше более чем в 2 раза. В результате в биржевых игроков появится возможность реализовать практически 44 миллиона акций этой компании.

Что известно о компании Lemonade?

Компания занимается страхованием домовладельцев и арендаторов с фиксированным размером ежемесячной ставки. Процедуру, начинается с оценки объекта и заканчивается возмещением убытков, согласовывают чат-боты.

С третьего квартального периода 2020 компания Lemonade начала заниматься страхованием домашних животных. С начала следующего года она также будет страховать человеческие жизни.

Lemonade имеет лицензию на работу на территории 40 американских штатов. Кроме того, Lemonade имеет разрешение на предоставление услуг в сфере страхования на территории стран ЕС. Сейчас она работает с клиентами из ФРГ, Нидерландов и Франции.