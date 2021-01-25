Кінотеатри, які постраждали в пандемію, часто мають багато збитків через перенесення очікуваних прем'єр. Режисери заявляють, що індустрія знаходиться на межі прірви. Також падають акції кіномереж, зокрема і через перенесення прем’єри фільму про Джеймса Бонда.

Джерело: MarketWatch

Так, фільм "Не час помирати" переносять вже третій раз через пандемію. А це додає проблем кінотеатрам, бізнес яких серйозно постраждав за час карантину. Наразі відомо, що фільм вийде на екрани аж 8 жовтня 2021.

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Скільки разів переносили фільм? Спочатку прем'єра фільму з Джеймсом Бондом повинна була відбутися в квітні 2020 року. Потім, через пандемію, її перенесли на листопад. А згодом вихід фільму відклали до квітня 2021 року.

Це повпливало на акції кінотеатрів – вони суттєво впали за останній рік:

Акцій британського Cineworld за підсумками торгів у Лондоні впали на 4,73% – до 66,1 фунта.

Акції кіномережі Cinemark впали на 1,46% – до 18,3 долара.

AMC Entertainment впали на 3,65% – до 2,87 долара.

Comcast Corporation впали на 0,79% – до 48,74 долара.

Цікаво, що провідні британські кінематографісти, зокрема Денні Бойл і Стів Макквін, звернулися до уряду Великобританії та попросили надати великим мережам кінотеатрів додаткову фінансову підтримку.

Британські кінотеатри знаходяться зараз "на межі прірви". Нам терміново потрібна фінансова підтримка, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися чарами кіно,

– йдеться в їх заяві.

Додамо, що деякі голлівудські студії також скасували свої раніше анонсовані прем'єри. Так зробила компанія Walt Disney – їх прем'єри анімаційного фільму "Душа" від Pixar і ремейка мультфільму "Мулан" відбулися у 2020 на онлайн-платформі Disney.

Також компанія повідомила, що переносить прем'єру серіалу "Клан Сопрано" з 12 березня на 24 вересня 2021 року, оскільки більшість кінотеатрів в країні залишаються закритими.

Загалом Warner Bros заявила, що буде показувати всі 17 фільмів, прем'єри яких заплановані на 2021 рік, на своїй платформі HBO Max одночасно з їх показами в кінотеатрах.