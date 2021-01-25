Кинотеатры, пострадавшие в пандемию, часто имеют много убытков из-за переноса ожидаемых премьер. Режиссеры заявляют, что индустрия катится в пропасть. Также падают акции киносети, в том числе и из-за переноса премьеры фильма о Джеймсе Бонде.

Источник: MarketWatch

Так, фильм "Не время умирать" переносят уже третий раз из-за пандемии. А это добавляет проблем кинотеатрам, бизнес которых серьезно пострадал за время карантина. Известно, что фильм выйдет на экраны аж 8 октября 2021.

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Сколько раз переносили фильм? Первоначально премьера фильма с Джеймсом Бондом должна была состояться в апреле 2020 года. Затем, из-за пандемии, ее перенесли на ноябрь. А потом выход фильма отложили до апреля 2021 года.

Это повлияло на акции кинотеатров – они существенно упали за последний год:

Акций британского Cineworld по итогам торгов в Лондоне упали на 4,73% – до 66,1 фунта.

Акции киносети Cinemark упали на 1,46% – до 18,3 доллара.

AMC Entertainment упали на 3,65% – до 2,87 доллара.

Comcast Corporation упали на 0,79% – до 48,74 доллара.

Интересно, что ведущие британские кинематографисты, в частности Дэнни Бойл и Стив Маккуин, обратились к правительству Великой Британии и попросили предоставить крупным сетям кинотеатров дополнительную финансовую поддержку.

Британские кинотеатры находятся сейчас "на грани пропасти". Нам срочно нужна финансовая поддержка, чтобы будущие поколения могли наслаждаться волшебством кино,

– говорится в их заявлении.

Добавим, что некоторые голливудские студии также отменили свои ранее анонсированные премьеры. Так сделала компания Walt Disney - их премьеры анимационного фильма "Душа" от Pixar и ремейка мультфильма "Мулан" состоялись в 2020 в онлайн-платформе Disney.

Также компания сообщила, что переносит премьеру сериала "Клан Сопрано" с 12 марта на 24 сентября 2021, поскольку большинство кинотеатров в стране остаются закрытыми.

В общем Warner Bros заявила, что будет показывать все 17 фильмов, премьеры которых запланированы на 2021, на своей платформе HBO Max одновременно с их показаниями в кинотеатрах.