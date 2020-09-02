Американський букмекер DraftKings запросив колишнього гравця команди Chicago Bulls, баскетболіста Майкла Джордана стати членом ради директорів. У результаті спортсмен отримає акції компанії.

Цінні папери DraftKings подорожчали на 18,44% до 43,74 долара після новини про те, що Майкл Джордан увійде до ради директорів підприємства, пише РБК. Згодом, після стрімкого зростання, вартість акцій букмекера скоригувалася на рівні 39,86 долара за одну штуку.



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Майкл Джордан у раді директорів

Колишній гравець Chicago Bulls надаватиме раді директорів DraftKings поради щодо ключових бізнес-ініціатив та й загалом стратегії компанії. Окрім того, 57-річний Джордан допомагатиме букмекеру в розробленні продукції та в питаннях, що стосуються маркетингу.

Майкл Джордан – одна з найважливіших фігур в спорті й культурі, що назавжди змінила визначення сучасного спортсмена і підприємця. Стратегічні консультації та ділова жага, які Майкл привнесе в нашу раду директорів, безцінні. Я дуже радий, що він приєднався до нашої команди,

– зазначив співзасновник і генеральний директор DraftKings Джейсон Робінс.



Майкл Джордан, колишній гравець Chicago Bulls і легенда НБА / Фото Flickr