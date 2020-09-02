Американский букмекер DraftKings пригласил бывшего игрока команды Chicago Bulls, баскетболиста Майкла Джордана стать членом совета директоров. В результате спортсмен получит акции компании.

Ценные бумаги DraftKings подорожали на 18,44% до 43,74 доллара после новости о том, что Майкл Джордан войдет в совет директоров предприятия, пишет РБК. Впоследствии, после стремительного роста, стоимость акций букмекера скорректировалась на уровне 39,86 доллара за одну штуку.



Динамика цены акций DraftKings за последние 5 дней

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Майкл Джордан в совете директоров

Бывший игрок Chicago Bulls будет предоставлять совету директоров DraftKings варианты ключевых бизнес-инициатив и вообще консультировать касательно стратегии компании. Кроме того, 57-летний Джордан будет помогать букмекеру в разработке продукции и в вопросах, касающихся маркетинга.

Майкл Джордан – одна из важнейших фигур в спорте и культуре, навсегда изменила определение современного спортсмена и предпринимателя. Стратегические консультации и деловая хватка, которые Майкл привнесет в наш совет директоров, бесценны. Я очень рад, что он присоединился к нашей команде,

– отметил соучредитель и генеральный директор DraftKings Джейсон Робинс.



Майкл Джордан, бывший игрок Chicago Bulls и легенда НБА / Фото Flickr