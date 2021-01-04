Гольф-клуб Trump International Scotland, який належить президенту США Дональду Трампу, в 2019 році зазнав збитків на суму понад 1,5 мільйона доларів. Цікаво, що поле для гольфу розташоване у Шотландії та не приносило прибутку з моменту заснування в 2012 році.

У фінансовому звіті компанії-власника клубу (Trump International Golf Club Scotland Ltd) йдеться про те, що її доходи зросли на 18% в 2019 році. При цьому зросли і податкові ставки, витрати на зарплати та інші витрати, повідомляє видання GolfWeek.

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Також у компанії заявили, що на її фінансові результати в 2020 році серйозно вплинула пандемія коронавірусу. Адже через COVID-19 компанії довелося закрити клуб на кілька місяців та обмежити кількість відвідувачів.

Але представники компанії запевняють, що надіються на перспективні зміни у наступному році.

Ступінь впливу COVID-19 на фінанси компанії буде залежати від тривалості та розповсюдження хвороби та пов'язаних з цим споживачів. Окрім того, через невизначеність Brexit сектор гостинності у всьому світі стикається з проблемами,

– додали у компанії.

Проте у гольф-клубі Трампа відзначили значний прогрес у будівництві житлового селища на 550 квартир поруч з полем в Абердіншир. Продаж всього проєкту за оголошеними цінами могла б принести Трампу 150 мільйонів прибутку.

Цікаво, що 20 листопада компанія Trump Organization призупинила продаж готелю Trump International Hotel у Вашингтоні. Його так ніхто і не купив за рік.