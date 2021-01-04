Гольф-клуб Trump International Scotland, який належить президенту США Дональду Трампу, в 2019 році має збитки на суму понад 1,5 мільйона доларів. Цікаво, що поле для гольфу розташоване у Шотландії та не приносило прибутку з моменту заснування в 2012 році.

В финансовом отчете компании-владельца клуба (Trump International Golf Club Scotland Ltd) говорится о том, что ее доходы выросли на 18% в 2019 году. При этом выросли и налоговые ставки, расходы на зарплаты и другие расходы, сообщает издание GolfWeek.

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Также в компании заявили, что на ее финансовые результаты в 2020 году серьезно повлияла эпидемия коронавируса. Ведь через COVID-19 компании пришлось закрыть клуб на несколько месяцев и ограничить количество посетителей.

Но представители компании уверяют, что надеються на перспективные изменения в следующем году.

Степень влияния COVID-19 на финансы компании будет зависеть от продолжительности и распространения болезни и связанных с этим потребителей. Кроме того, из-за неопределенности Brexit сектор гостеприимства во всем мире сталкивается с проблемами,

– добавили в компании.

Однако в гольф-клубе Трампа отметили значительный прогресс в строительстве жилого поселка на 550 квартир рядом с полем в Абердиншир. Продажа всего проекту по объявленным ценам могла бы принести Трампу 150 миллионов долларов прибыли.

Интересно, что 20 ноября компания Trump Organization приостановила продажу отеля Trump International Hotel в Вашингтоне. Его так никто и не купил в год.