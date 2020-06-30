Нафта дешевшає: чому ціна сировини падає на тлі зняття карантинних обмежень
У вівторок, 30 червня 2020 року, ціни на нафту впали. Оптимізм щодо відновлення попиту на пальне згасає. Натомість зростає пропозиція сировини на ринку.
Ситуацію погіршує і той факт, що державна нафтова компанія Лівії досягла прогресу у переговорах щодо відновлення експорту нафти, повідомляє Investing.com. Це також свідчить про зростання пропозиції сировини.
Як змінилися ціни на нафту 30 червня
- Ф’ючерси на нафту WTI подешевшали на 0,44 долара, досягнувши 39,39 долара за барель.
- Вересневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися в ціні на 0,17 долара, або на 0,2%, до 41,68 долара за барель. Серпневий контракт, термін дії якого закінчується у вівторок, 30 червня, знизився на 0,25 долара після того, як у понеділок, 29 червня, подорожчав на 0,69 долара.
Про ціни на нафту напередодні: Коронавірус продовжує тиснути на світовий ринок нафти: ціни на сировину знову падають
Останні новини на ринку нафти
У понеділок, 29 червня, були представлені дані щодо обсягів продажів у США, які свідчили про зростання їхнього рівня. Це посилило оптимізм, що глобальний попит на пальне постійно зростає, оскільки економіки світу запускаються після карантину через пандемію коронавірусу.
Однак кількість нових випадків коронавірусу в США продовжує зростати. Зокрема, спалах захворювань зафіксований у південних та південно-західних американських штатах.
Справді дуже складно говорити, що попит залежить від чогось одного. Існує велика кількість інших ризиків,
– зазначив Вівек Дхар, аналітик з питань енергетики австралійського банку Commonwealth Bank of Australia.
"Бики" орієнтуватимуться на даних щодо запасів нафти у США від Американського інституту нафти, які будуть оприлюднені трохи пізніше у вівторок, 30 червня. Також вони чекатимуть й інформації від Міністерства енергетики, яка з’явится у середу, 1 липня.
Згідно з попереднім опитуванням аналітиків Reuters, запаси сирої нафти у США впали з рекордно високих показників минулого тижня, а запаси бензину зменшуються вже третій тиждень поспіль.
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Що відомо про ситуацію в Лівії
Що стосується пропозиції сировини, то інвестори слідкують за тим, щоб Лівія, яка може видобувати близько 1% обсягів світового постачання нафти, могла відновити експорт, заблокований з січня у зв’язку з громадянською війною в країні. Національна нафтова корпорація Лівії заявила в понеділок, 29 червня, що досягла прогресу в переговорах з сусідніми країнами щодо відновлення можливості знову постачати сировину.
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