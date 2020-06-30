У вівторок, 30 червня 2020 року, ціни на нафту впали. Оптимізм щодо відновлення попиту на пальне згасає. Натомість зростає пропозиція сировини на ринку.

Ситуацію погіршує і той факт, що державна нафтова компанія Лівії досягла прогресу у переговорах щодо відновлення експорту нафти, повідомляє Investing.com. Це також свідчить про зростання пропозиції сировини.

Як змінилися ціни на нафту 30 червня

Ф’ючерси на нафту WTI подешевшали на 0,44 долара, досягнувши 39,39 долара за барель.

подешевшали на 0,44 долара, досягнувши 39,39 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися в ціні на 0,17 долара, або на 0,2%, до 41,68 долара за барель. Серпневий контракт, термін дії якого закінчується у вівторок, 30 червня, знизився на 0,25 долара після того, як у понеділок, 29 червня, подорожчав на 0,69 долара.

Про ціни на нафту напередодні: Коронавірус продовжує тиснути на світовий ринок нафти: ціни на сировину знову падають

Останні новини на ринку нафти

У понеділок, 29 червня, були представлені дані щодо обсягів продажів у США, які свідчили про зростання їхнього рівня. Це посилило оптимізм, що глобальний попит на пальне постійно зростає, оскільки економіки світу запускаються після карантину через пандемію коронавірусу.

Однак кількість нових випадків коронавірусу в США продовжує зростати. Зокрема, спалах захворювань зафіксований у південних та південно-західних американських штатах.

Справді дуже складно говорити, що попит залежить від чогось одного. Існує велика кількість інших ризиків,

– зазначив Вівек Дхар, аналітик з питань енергетики австралійського банку Commonwealth Bank of Australia.

"Бики" орієнтуватимуться на даних щодо запасів нафти у США від Американського інституту нафти, які будуть оприлюднені трохи пізніше у вівторок, 30 червня. Також вони чекатимуть й інформації від Міністерства енергетики, яка з’явится у середу, 1 липня.

Згідно з попереднім опитуванням аналітиків Reuters, запаси сирої нафти у США впали з рекордно високих показників минулого тижня, а запаси бензину зменшуються вже третій тиждень поспіль.

Актуально: Економіка Європи різко зросла в червні: про що говорять останні аналітичні дані

Що відомо про ситуацію в Лівії

Що стосується пропозиції сировини, то інвестори слідкують за тим, щоб Лівія, яка може видобувати близько 1% обсягів світового постачання нафти, могла відновити експорт, заблокований з січня у зв’язку з громадянською війною в країні. Національна нафтова корпорація Лівії заявила в понеділок, 29 червня, що досягла прогресу в переговорах з сусідніми країнами щодо відновлення можливості знову постачати сировину.