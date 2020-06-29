У понеділок, 29 червня 2020 року, ціни на нафту знизилися на тлі зростання кількості нових випадків коронавірусу у США та інших країнах. Це означає, що держави можуть знову ввести карантин, який, своєю чергою, негативно вплине на попит на сировину.

Згідно з даними Investing.com, нафта Brent знизилася в ціні на 2% (0,83 долара) – до 40,19 долара за барель. Американська нафта WTI опустилася на 2,1% (0,80 долара), досягнувши 37,69 долара за барель.

Нафта марки Brent повинна відзначитися третім поспіль щомісячним приростом ціни після того, як головні світові нафтовиробники продовжили дію угоди ОПЕК+ про зниження обсягів видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу ще на один місяць – липень. Щодо попиту на "чорне золото", то він значно зріс після того, як країни почали відміняти карантинні обмеження.

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Коронавірус як ключова загроза для ринку нафти

Однак кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 10 мільйонів осіб у неділю, 28 червня. Індії і Бразилії довелося щодня боротися з понад 10 тисячами нових випадків COVID-19 на добу. Зростає кількість хворих і у Китаї, Новій Зеландії та Австралії, що спонукає уряд цих країн знову ввести карантин.

Друга хвиля заражень все ще реальна. Це сповільную бичачу тенденцію на ринку нафти, яку ми спостерігали впродовж останніх шести-восьми тижнів,

– стверджує Хоуї Лі, економіст сінгапурського банку OCBC.

З-поміж інших факторів, які, за словами Лі, впливають на темпи відновлення ціни нафти – низька маржа переробки, усе ще високі запаси нафти та відновлення видобутку сировини у США.

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Які фактори, окрім COVID-19, впливають на ціну нафти

Попри зусилля країн ОПЕК+ щодо скорочення обсягів видобутку нафти, запаси сировини у США, одному з найбільших світових виробників і споживачів нафти, досягли максимуму.

Ще одним ризиком є те, що зростання ціни нафти може призвести до того, що деякі американські виробники сланцевої нафти перевантажать свердловини,

– зазначають аналітики ANZ.

Попри те, що кількість діючих установок нафти та природного газу на минулому тижні знизилася до мінімуму, вищі ціни на сировину спонукатимуть деяких виробників у США відновити буріння.

На тлі нестабільної ситуації на ринку нафти один із найбільших виробників у США, компанія Chesapeake Energy Corp, оголосив про своє банкрутство. Підприємство заявило про великі борги та вплив пандемії коронавірусу на енергетичні ринки.

За словами Джеффрі Халлі, старшого аналітика OANDA, який покликається на технічні графіки, ціна на нафту марки Brent підтримується на рівні у 39,80 долара за барель, а WTI – у межах 37 доларів за барель.

Якщо ціна опускатиметься нижче цих рівнів, це говоритиме про те, що на ринках нафти відбувається більш глибока корекція,

– додав Халлі, зазначивши також, що погіршення ситуації з коронавірусом у США стане найбільш можливою причино, через яку вартість сировини падатиме.