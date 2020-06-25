Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер нафти, оголосила про створення фонду розвитку туризму. Початкова сума інвестицій становитиме 4 мільярда доларів. Створення фонду передбачено в рамках ініціативи з переорієнтації країни від нафтової сфери до її туристичної індустрії.

Саудівська Аравія налаштована на розвитку туристичної галузі як частину своєї програми Vision 2030, повідомляє OilExp. Влада країни хоче, щоб економіка королівства була менш залежною від нафти і відкритішою для іноземних інвестицій.

Актуально: Що чекає долар США у випадку другої хвилі коронавірусу: прогноз стратега Deutsche Bank

Мета фонду розвитку туризму

За словами міністра туризму Саудівської Аравії Ахмеда аль-Хатіба, новостворений фонд розвитку туризму відіграватиме важливу роль у розкритті туристичного потенціалу країни.

Аль-Хатіб наголосив, що відкриття фонду свідчить про перспективність сектору туризму для інвесторів.

Соціально-економічне значення цього сектору (туристичного – ред.) не можна недооцінювати. Адже воно стимулює зростання і перерозподіл, залучає міжнародні інвестиції, створює нові робочі місця та й загалом підвищує рівень життя населення Саудівської Аравії,

– зазначив Ахмед аль-Хатіб.

Економіка Саудівської Аравії все ще залежна від нафтової сфери

У 2019 році королівство запустило новий візовий режим для залучення іноземних туристів. Попри це, швидкого відновлення туристичного потоку не варто чекати.

Сьогодні економіка Саудівської Аравії страждає від різкого зниження доходів від нафтової сфери. Це сталося в результаті обвалу цін на нафту через зниження попиту на сировину та домовленості країн ОПЕК+ щодо рекордного зниження обсягів видобутку ресурсу на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу до кінця липня.

У Всесвітньому банку зазначили, що падіння цін на нафту в умовах пандемії коронавірусу є ще одним нагадуванням про диверсифікацію економіки, зо залежить від нафтової сфери.

Спеціаліст Всесвітнього банку Айхан Козе заявив, що навіть якщо ціни на нафту і почали зростати, все ж нещодавній обвал вартості сировини сам за себе говорить країнам-експортерам нафти про важливість реформ щодо перерозподілу їхньої економіки.